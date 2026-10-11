24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Vinicius Junior'un tartışmalı kırmızı kartına yakın çevresinin tepkileri

Vinicius Junior
Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Roma - Real Madrid
Roma
Şampiyonlar Ligi
Brezilya
İspanya
İtalya

Valencia karşısında yaşananları unuttular mı?

Vinicius Junior'un Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kart, Real Madrid içinde yeni bir tartışma dalgasını alevlendirdi. Brezilyalı yıldıza yakın isimler hakem kararından duydukları rahatsızlığı dile getirirken, kararların tutarlılığıyla ilgili soru işaretleri doğuran daha önceki bir olayı da gündeme getirdi.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin İspanyol "Marca" gazetesine dayandırdığı habere göre, Vinicius'un aile üyeleri ve arkadaşları, oyuncunun Nathan Saliba'nın saçını çektiği ve bu nedenle golünün iptal edilerek kendisine kırmızı kart gösterildiği olaya yorum yaptı.

7 numaralı formanın sahibine yakın bir isim, kuralların hakemin kararını haklı çıkarabileceğini kabul etmekle birlikte, kuralın uygulanmasındaki tutarlılığı sorguladı ve şöyle dedi: "Kural adil, ama Valencia karşısında olanları unuttular mı?"

Bu açıklama, İspanya Ligi'ndeki hakem kriterlerine yönelik eleştirilerin tırmandığı bir ortamda, Real Madrid koridorlarındaki haksızlığa uğrama hissini yansıtıyor.

Vinicius'un cezalandırılma olasılığıyla birlikte durumun hassasiyeti daha da artıyor. Bu durum, oyuncunun Barcelona karşısında oynanacak beklenen El Clasico'daki yer alışını tehdit edebilir. Böylece kırmızı kart olayı, Real Madrid'de ve İspanyol basınında tartışmaların odağı olmayı sürdürüyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin