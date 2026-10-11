Vinicius Junior'un Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kart, Real Madrid içinde yeni bir tartışma dalgasını alevlendirdi. Brezilyalı yıldıza yakın isimler hakem kararından duydukları rahatsızlığı dile getirirken, kararların tutarlılığıyla ilgili soru işaretleri doğuran daha önceki bir olayı da gündeme getirdi.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin İspanyol "Marca" gazetesine dayandırdığı habere göre, Vinicius'un aile üyeleri ve arkadaşları, oyuncunun Nathan Saliba'nın saçını çektiği ve bu nedenle golünün iptal edilerek kendisine kırmızı kart gösterildiği olaya yorum yaptı.

7 numaralı formanın sahibine yakın bir isim, kuralların hakemin kararını haklı çıkarabileceğini kabul etmekle birlikte, kuralın uygulanmasındaki tutarlılığı sorguladı ve şöyle dedi: "Kural adil, ama Valencia karşısında olanları unuttular mı?"

Bu açıklama, İspanya Ligi'ndeki hakem kriterlerine yönelik eleştirilerin tırmandığı bir ortamda, Real Madrid koridorlarındaki haksızlığa uğrama hissini yansıtıyor.

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Vinicius'un cezalandırılma olasılığıyla birlikte durumun hassasiyeti daha da artıyor. Bu durum, oyuncunun Barcelona karşısında oynanacak beklenen El Clasico'daki yer alışını tehdit edebilir. Böylece kırmızı kart olayı, Real Madrid'de ve İspanyol basınında tartışmaların odağı olmayı sürdürüyor.