Vinicius Junior: Neymar ve Mbappe'nin Real Madrid'e gelmesi rüya gibi olurdu

Real Madrid'in 18 yaşındaki genç yıldızı Vinicius, Neymar ve Mbappe'nin transfer edilmesinin rüya gibi olacağını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 sezon üst üste zafere ulaştıktan sonra kabus gibi bir sezon geçiren , bu sezon transfer için kesenin ağzını açtı.

Eden Hazard, Luka Jovic ve Ferland Mendy gibi isimleri kadrosuna katan Madrid ekibi, şimdi ise gözünü Neymar ve Mbappe'ye dikti.

Dünyanın en pahalı iki oyuncusu konumunda bulunan Neymar ve Kylian Mbappe'nin bu yaz takımdan ayrılabileceği dedikoduları artarken Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Junior'dan konuyla ilgili açıklamalar geldi.

'da yayınlanan Telefoot programına konuşan Vinicius, Real Madrid'in Neymar ve Mbappe'yi transfer etmesinin muhteşem bir iş olacağını söyledi. Neymar'la aynı takımda oynamaktan çok mutlu olacağını açıklayan genç yıldız, sözlerine şöyle devam etti: "Tabi ki Mbappe'yle de aynı takımda oynamak isterim. Sadece ben ve Real Madrid taraftarları değil, tüm taraftarlar onu kendi takımlarının formasıyla izlemeyi isterdi."

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Fransa'da yılın oyuncusu seçildikten sonra geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Mbappe: "Benim için çok önemli bir an çünkü kariyerim açısından bir dönüm noktasındayım. Burada çok şey öğrendim ve belki de daha fazla sorumluluk almanın vakti gelmiştir." şeklinde konuştu.