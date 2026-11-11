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Bayern Münih'in Benfica Lizbon'dan Gianluca Prestianni'nin transferiyle ilgilendiği iddia ediliyor. Haberi Portekizli gazeteci Pedro Sousa aktardı.

Sousa, 'Record na Hora' programında Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübünün 20 yaşındaki hücum oyuncusunu takip eden takımlar arasında olduğunu açıkladı. Paris Saint-Germain de Prestianni ile ilgilenen kulüpler arasında gösteriliyor. İddiaya göre Fransız ekibi, yakında Benfica'ya bir teklif sunmak istiyor.

Prestianni, Ocak 2024'ten bu yana 38 kez Portekiz şampiyonu olan Benfica'nın formasını giyiyor. Kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar sürüyor; bu da onu diğer kulüpler için pek uygun fiyatlı bir seçenek olmaktan çıkarabilir. Sousa, kanat oyuncusunun transfer olması hâlinde Benfica'ya 100 milyon avroya kadar gelir sağlayabileceğini düşünüyor.

Arjantinli oyuncu, genç yaşına rağmen Lizbon ekibinin tartışmasız ilk 11 oyuncuları arasında yer alıyor. Geçen yılki sınırlı katkısının ardından bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 20 resmî maçta 12 gol ve altı asistle toplam 18 gole doğrudan katkıda bulundu.

Getty Images

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Peki Gianluca Prestianni, Bayern Münih'in aradığı profile uyuyor mu?

Ancak Prestianni yalnızca etkileyici performanslarıyla gündeme gelmedi. Geçen şubatta Benfica ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında eliyle ağzını kapatarak rakibi Vinicius Junior'a ırkçı hakarette bulunduğu iddia edildi. UEFA bunun üzerine oyuncuya üçü ertelenmiş olmak üzere altı maç men cezası verdi.

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FIFA ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda, konuşmaya çalışırken eliyle ağzını kapatan bir oyuncunun doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmasını öngören kuralı uygulamaya koydu. Kural ilk kez Paraguay ile Türkiye arasındaki grup maçında uygulandı. Paraguaylı Miguel Almiron, oyuncuların birbirine girmesinin ve VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Prestianni, teoride Bayern Münih'in aradığı profile uyuyor. Münih ekibi, hâlen sakat olan Luis Diaz'ın yükünü biraz hafifletebilecek yeni bir kanat oyuncusu aramayı sürdürüyor.

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Ancak Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübünün bunun için on milyonlarca avroluk yüksek bir bedel ödeyeceği oldukça şüpheli. Kulüp daha çok Kolombiyalı oyuncuya uzun vadeli, uygun maliyetli bir alternatif arıyor.