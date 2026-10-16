Birkaç saniyeliğine her şey bir anda yeniden yoluna girmişti. İspanyol gazeteleri, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu yıldızlarından birini harekete geçirmeyi başardığı için muhtemelen pazar sabahı övecekti. Ne de olsa The Special One, Vinicius Junior'u hayal kırıklığı yaratan birkaç performansın ardından geçen cumartesi Villarreal'e karşı 1-0 kazanılan lig maçında bu sezon ilk kez yedek kulübesine çekmişti.

Bu karar elbette Vinicius Junior'un geride kalan millî maç arasında Brezilya Millî Takımı'yla yaşadığı yolculuk yorgunluğuyla da ilgiliydi. Yine de sırtında 7 numarayı taşıyan oyuncunun 71. dakikada oyuna sonradan girip maçı büyük ölçüde bitirecek 2-0'lık golü attığı düşünülünce, ortaya güzel bir manşet çıkabilirdi.

Vinicius, Jude Bellingham'ın etkili hazırlığının ardından yakın mesafeden soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderince kendisine sık sık eleştirel yaklaşan Bernabeu coştu. Alkışların odağındaki oyuncu, Real'e özgü gösterişli bir hareketle formasındaki kulüp armasını öptü. Mourinho ise yedek kulübesinden fırladı ve hücumdaki yıldızına coşkuyla sarılmak için şaşırtıcı bir hızla yanına ulaştı.

Vinicius Junior, Real Madrid'de ne kadar kazanıyor?

Bu an, Vinicius'un sezona kötü başlangıcının ardından aradığı rahatlama olacaktı. Temmuz başında Brezilya'nın Dünya Kupası'nda Norveç'e karşı son 16 turunda hayal kırıklığı yaratan erken vedasından bu yana geçirdiği zorlu ve çalkantılı haftaların ardından gelen bir rahatlama. Madrid'den Arsenal'e gideceğine ilişkin söylentiler yaz boyunca uzun süre gündemden düşmedi. Ancak ağustos başında durum resmiyet kazandı: Vinicius, Real'de kaldı, sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı ve artık yılda yaklaşık 25 milyon avro kazanıyor.

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Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 SEV

Ancak yaklaşık bir buçuk yıl süren sözleşme uzatma sürecindeki karmaşayı bazı taraftarlar ona hâlâ affetmiş değil. Brezilyalı oyuncunun 2026/27 sezonunda henüz ritmini bulamamış olması da kendi taraftarı arasındaki görüş ayrılığını daha da derinleştirdi. Üstelik özel hayatındaki yıpratıcı çalkantılar da bunlara eklendi: Eski kız arkadaşı Virginia Fonseca'dan yeniden ayrıldığına dair kamuoyunun gözü önünde yapılan ve artık doğrulanan spekülasyonlar.

Bunlar yetmezmiş gibi Vinicius, adının tuhaf komplo teorileriyle anıldığını bile gördü. Eylül sonunda Brezilya'daki internet forumlarında ve TikTok'ta, Real yıldızının Dünya Kupası'ndan sonra gizemli biçimde ortadan kaybolduğu ve yerine bir dublörün geçtiği iddia edildi. Tamamen dayanaksız bu iddialara gerekçe olarak, Vinicius'un temmuz ayında geçirdiği kozmetik çene ameliyatı da gösterildi. Komplo teorilerini yayan bazı kişiler ayrıca, 26 yaşındaki oyuncunun eylül sonunda Avustralya'ya karşı Brezilya Millî Takımı formasıyla çıktığı hazırlık maçında uyluğundaki dövmelerde farklılıklar gördüklerini öne sürdü. Bu yüzden sahada Vinicius'un değil, bir dublörün bulunduğunu iddia edecek kadar ileri gittiler.

Oyuncudan, Real'den veya Brezilya Futbol Federasyonu'ndan resmî bir açıklama gelmedi. Yine de son haftalardaki eleştirel, yıpratıcı ve tuhaf manşetlerin Vinicius'u hiç etkilememiş olması pek mümkün görünmüyor. Villarreal'e karşı attığı sanılan golde bütün bunlar bir anda yok olmuş gibiydi. Küçük ama önemli bu anın Vinicius'un sezonunda bir dönüm noktası olabileceği hissediliyordu.

Vinicius Junior: Rahatlama yerine yeni bir dramatik bölüm

Ancak bu duygu uzun sürmedi. Topun ağlarla buluşmasından tam 114 saniye sonra Vinicius, inanamaz bir ifadeyle ağzı açık şekilde kendisine gösterilen kırmızı kartı gördü. Brezilyalı millî futbolcu, önemli 2-0'lık golün sahibi olmak yerine VAR'ın devreye girmesiyle oyundan atıldı. Video görüntüleri, Vinicius'un gol pozisyonunda rakip kaleye doğru koşmaya başladığı sırada yoluna çıkan rakip oyuncu Nathan Saliba'yı saçından çektiğini ortaya koydu. Bu nedenle hakem Isidro Diaz de Mera Escuderos'un golü iptal edip Vinicius'a kırmızı kart göstermekten başka seçeneği kalmadı.

Sahadaki bu hareketi nedeniyle iki maç men cezası aldı. Vinicius'un hakeme öfkeyle çıkışması ve soyunma odasına giderken bir LaLiga çalışanını da kenara itmesi üzerine cezasına iki maç daha eklendi. Böylece Vinicius önündeki dört lig maçını kaçıracak; ekim sonunda ezeli rakip Barcelona'ya karşı oynanacak Clasico'yu da tribünden izleyecek.

Real'i öfkelendiren yalnızca cezanın boyutu değil, kararın çarşamba akşamı AS Roma deplasmanındaki önemli Şampiyonlar Ligi maçından hemen önce açıklanmasıydı. Takımının 4-3'lük heyecanlı galibiyetinin ardından öfkeli Mourinho, "Artık bunu hiç utanmadan yapıyorlar. Her şey açığa çıktı. Bir oyuncu, maçtan iki saat önce dört maç men cezası aldığını öğreniyor. Sizce bu normal mi?" diye sordu.

"Cezayı bana bildirmek için bütün günleri vardı. Tam stada vardığım anda LaLiga'da dört maç men edildiğimi öğrendim," diye yakındı Vinicius da maçın ardından. Karşılaşmanın gidişatı, kişisel açıdan bir bakıma şu anki durumunu yansıtıyordu. Brezilyalı oyuncunun pek etkili olmayan performansındaki en kötü an, kaleci Thibaut Courtois'nın pasını fazlasıyla rahat ve dikkatsiz bir şekilde topukla aktarmaya çalıştığı pozisyondu. Top doğrudan Roma savunmacısı Evan Ndicka'nın ayağına gitti ve bu hata, İtalyan ekibini geçici olarak 2-1 öne geçiren golün başlangıcı oldu.

Real Madrid'in Roma'daki galibiyetinde Vinicius Junior'un talihsiz rolü

Yaklaşık on dakika sonra, skor Roma lehine 3-1'e gelmişken Mourinho muhtemelen bu yüzden oldukça keyfi kaçan Vinicius'u oyundan aldı ve yerine vatandaşı Endrick'i sahaya sürdü. Endrick ise bir gol ve bir asistle Real'in Vinicius sahada yokken maçı çevirip deplasman galibiyetine ulaşmasında belirleyici isimlerden biri oldu.

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"Şu anda en iyi formumda olmadığımı biliyorum," diyerek maç sonunda kendisini eleştirdi Vinicius. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı on maçta yalnızca bir gol attı. O golün üzerinden de neredeyse iki ay geçti: 26 Ağustos'ta Real Sociedad'a karşı alınan 4-1'lik galibiyette gelmişti. Vinicius, ağustos sonundan bu yana yalnızca bir kez gol katkısı yaptı; eylül ortasında Rayo Vallecano'ya karşı 4-1 kazanılan maçta bir asist.

Hücum oyuncusu çarşamba gecesi geç saatlerde mikrofonlara, "Daha kötü dönemlerim de oldu. İnsanlar benden şüphe etse bile bu kulüp için her zaman sorumluluk aldım," dedi. LaLiga'daki uzun süreli cezası nedeniyle kasım ayındaki bir sonraki millî maç arasından önce formunu toparlamak için yalnızca iki fırsatı var: Gelecek hafta RB Leipzig'e ve kasım başında AEK Atina'ya karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları. Yine de Vinicius, formu ne kadar kötü olursa olsun iyimserliğini hiç kaybetmiyor: "Sonunda Vini her zaman geri döner," diye vurguladı. "Yeniden en iyi formuma kavuşacağımdan, tekrar goller atacağımdan ve takımı ait olduğu yere taşıyacağımdan hiç şüphem yok."