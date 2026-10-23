FC Barcelona çevrelerinde özellikle iyi kaynaklara sahip olan Cadena COPE gazetecisi Victor Navarro'nun haberine göre Yamal, pazartesi akşamı Londra'daki ödül törenine en yakınlarıyla birlikte özel jetle seyahat edecek. Katalanların resmî heyeti ise başka bir özel uçakla gelecek.

Ayrıca Yamal'ın gerçekten dünyanın en iyi futbolcusu seçilmesi hâlinde yapılacak bir kutlamanın şimdiden organize edildiği belirtiliyor. Bu durum, Real Madridli Vinicius Junior'ın ödül töreni öncesinde davetli 20 kişi için bir kutlama düzenlediği ve Real Madrid'deki takım arkadaşlarının her birine birer Rolex saat sözü verdiği iddia edilen 2024 yılını hatırlatıyor.

Brezilyalı futbolcu, gala günü için beraberindekilere özel jet kiralamış; özel tasarım bir kıyafet ve otel odaları da ayarlamıştı. Ekipman sponsoru Nike da altın temalı bir kampanya ve özel futbol ayakkabıları hazırlamıştı.

Ancak tartışmalı Brezilyalı futbolcunun hayali sonunda suya düştü: Dünyanın en iyi futbolcusu olarak onun yerine Rodri seçildi. Vinicius ve Real Madrid heyetinin tamamı, bu haberin yarattığı hayal kırıklığıyla o dönem ödül törenine katılmamıştı. Bu tavır uluslararası alanda sert biçimde eleştirilmişti.

Kane, Yamal, Mbappe: Ballon d'Or'u kim kazanacak?

Lamine Yamal, France Football tarafından her yıl verilen efsanevi altın topun pazartesi günkü üç büyük favorisinden biri. Başlıca rakipleri Real Madridli Kylian Mbappe ve Bayern Münihli Harry Kane. Üçü de ödülü kazanmayı hâlâ haklı olarak umuyor.

Yamal'ın lehine olanlar, İspanya ile kazandığı dünya şampiyonluğu, 2026'da Barça ile elde ettiği çifte kupa ve bazı sakatlık sorunlarına rağmen geçen sezon Barça formasıyla yakaladığı inanılmaz istatistikler: 43 maç, 24 gol ve 18 asist. Üstelik oylamanın sona erdiği 28 Eylül'e kadar sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

Mbappe ise yazın düzenlenen Dünya Kupası'nda henüz 27 yaşındayken turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu. O da geçen sezon Real Madrid formasıyla bireysel olarak müthiş rakamlara ulaştı: 44 maçta 42 gol. Ancak hiçbir kupa kazanamadı.

Kane'in durumunda ise neredeyse her şey bir araya geliyor. Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübünün 33 yaşındaki yıldız forveti, kariyerinin en iyi form dönemini geçiriyor. Yalnızca golcü kimliğiyle değil, zaman zaman geriden oyun kurmasıyla da öne çıkıyor. 2025/26 sezonunda Bayern Münih adına 51 resmî maçta 61 gol attı, ayrıca yedi golün hazırlayıcısı oldu. Bayern'le ülke içinde çifte kupa kazandı. Ancak büyük bir uluslararası şampiyonluk elde edemedi. İngiltere millî takımıyla Dünya Kupası'nı üçüncü bitirdi; Bayern'le ise Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında yarı finalde elendi.

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