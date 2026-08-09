İngiliz bulvar gazetesi The Sun'ın haberine göre, Gunners, Inter Milan forması giyen Pio Esposito için girişimlere başladı.

İtalyan ekibinin birkaç gün önce Avustralya'nın Perth kentinde şehirdeki rakibi AC Milan ile oynadığı hazırlık maçında, 21 yaşındaki santrfor hakkında daha detaylı bir değerlendirme yapmak için birçok Arsenal gözlemcisinin tribünde olduğu belirtiliyor.

Buna göre Londra ekibi, hâlihazırda milli oyuncu Kai Havertz ve Viktor Gyökeres dışında yalnızca iki isme sahip olduğu hücumun merkezinde daha fazla derinlik ve çeşitlilik yaratmak istiyor. 1,91 metre boyundaki Esposito ise bunun için yeni bir profil sunuyor.

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Inter Milan, Pio Esposito için dev bir bonservis bedeli istiyor

Bununla birlikte Milan ekibinin bonservis taleplerinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Nerazzurri'nin umut vadeden golcü yeteneğinden ayrılmaya hiç de sıcak bakmadığı, bu nedenle ilgilenen bir kulübün masaya yaklaşık 85 milyon euro koyması durumunda görüşmelere açık olunacağı aktarılıyor.

Inter'in bu bonservis bedelinde ısrarcı olduğu, çünkü Arsenal'in Vinicius Junior için 150 milyon euroya kadar çıkmaya hazır olduğu öne sürülüyor. Bilindiği üzere Brezilyalı oyuncu, Gunners'a ret yanıtı verdi ve bunun yerine Real Madrid ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Londra ekibinin yanı sıra Manchester United'ın da Esposito ile ilgilendiği belirtilirken, The Sun'ın haberinde Arsenal'in 21 yaşındaki oyuncunun transferinde açık ara pole pozisyonunda olduğu vurgulanıyor.

Espositio, geçen sezon Nerazzurri adına çıktığı 48 resmi maçta 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Domstadt'taki sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor.