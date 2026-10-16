Birkaç saniyeliğine her şey bir anda yeniden yoluna girmişti. İspanyol gazeteleri, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu pazar sabahı muhtemelen yıldızlarından birini harekete geçirmeyi başardığı için övecekti. Ne de olsa The Special One, birkaç hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Vinicius Junior'ı geçen cumartesi Villarreal'e karşı 1-0 kazanılan lig maçında bu sezon ilk kez yedek kulübesine çekmişti.

Bu kararın, Vinicius Junior'ın geride kalan millî maç arasında Brezilya Millî Takımı'yla yaptığı yolculukların yorgunluğuyla da ilgisi vardı elbette. Yine de sırtında 7 numarayı taşıyan oyuncunun 71. dakikada oyuna sonradan girip maçı büyük ölçüde bitirecek gibi görünen 2-0'lık golü attığına dair güzel bir manşet çıkabilirdi.

Vinicius'a sık sık eleştirel yaklaşan Bernabeu, Jude Bellingham'ın hazırladığı pozisyonun ardından oyuncu yakın mesafeden soğukkanlılıkla topu ağlara gönderince coştu. Alkışların odağındaki Vinicius, Real'e özgü duygusal bir hareketle formasındaki kulüp armasını öptü. Mourinho ise yedek kulübesinden fırladı ve hücumdaki yıldızına sımsıkı sarılmak için şaşırtıcı bir hızla yanına ulaştı.

Vinicius Junior, Real Madrid'de ne kadar kazanıyor?

Bu an, Vinicius için sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından bir kurtuluş olacaktı. Temmuz başında Brezilya'nın Norveç'e karşı son 16 turunda beklentilerin aksine erkenden Dünya Kupası'na veda etmesinden bu yana geçirdiği zorlu ve çalkantılı haftaların ardından gelen bir rahatlama. Yaz boyunca Madrid'den ayrılıp Arsenal'e gideceği yönündeki söylentiler uzun süre gündemden düşmemişti. Ancak ağustos başında resmiyet kazandı: Vinicius, Real'de kalıyor, sözleşmesini 2032'ye kadar uzatıyordu ve artık muhtemelen yılda yaklaşık 25 milyon avro kazanıyordu.

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Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 SEV

Ancak sözleşme uzatma sürecinin yaklaşık bir buçuk yıl boyunca uzayıp gitmesi bazı taraftarların tepkisini çekmişti. Brezilyalı oyuncunun 2026/27 sezonunda henüz ritmini bulamamış olması da onu kendi taraftarları arasında bile eskisinden daha fazla tartışmalı hâle getirmişti. Üstelik özel hayatındaki yıpratıcı çalkantılar da vardı: Eski sevgilisi Virginia Fonseca'dan yeniden ayrıldığına dair kamuoyu önünde yapılan ve artık doğrulanmış olan spekülasyonlar.

Bunlar yetmezmiş gibi Vinicius, adının tuhaf komplo teorileriyle anıldığını da görmek zorunda kaldı. Eylül sonunda Brezilya'daki internet forumlarında ve TikTok'ta, Real yıldızının Dünya Kupası'nın ardından gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu ve yerine bir dublörün geçtiği iddia edildi. Tamamen dayanaksız bu iddialara gerekçe olarak, Vinicius'un temmuz ayında yaptırdığı kozmetik çene ameliyatı da gösterildi. Komplo teorilerini yayanlardan bazıları ayrıca, eylül sonunda Brezilya Millî Takımı'nın Avustralya'ya karşı oynadığı hazırlık maçında 26 yaşındaki oyuncunun uyluğundaki dövmelerde farklılıklar gördüklerini ileri sürdü. Bu yüzden sahada Vinicius'un değil, bir dublörün olduğu yönünde akıl dışı spekülasyonlar yaptılar.

Oyuncudan, Real'den veya Brezilya Futbol Federasyonu'ndan resmî bir açıklama gelmedi. Yine de son haftalardaki bütün o eleştirel, yıpratıcı ve tuhaf manşetlerin Vinicius'u hiç etkilememiş olması pek olası değil. Villarreal'e karşı attığı sanılan golle bütün bunlar bir anda yok olmuş gibiydi. Küçük ama önemli bu anın, Vinicius'un sezonunda bir dönüm noktası olabileceği hissediliyordu.

Vinicius Junior: Kurtuluş yerine yeni bir dramatik bölüm

Ancak bu his uzun sürmedi. Topun ağlarla buluşmasından tam 114 saniye sonra Vinicius, şaşkın bir ifadeyle ve ağzı açık hâlde kendisine gösterilen kırmızı kartı gördü. Önemli 2-0 golünün sahibi olmak yerine Brezilyalı millî oyuncu, VAR'ın devreye girmesiyle oyundan atıldı. Video görüntüleri, Vinicius'un golle sonuçlanan pozisyonda rakip kaleye doğru koşmaya başlarken önüne çıkan rakip oyuncu Nathan Saliba'nın saçını çektiğini ortaya koydu. Bu nedenle hakem Isidro Diaz de Mera Escuderos'un golü iptal edip Vinicius'a kırmızı kart göstermekten başka seçeneği kalmadı.

Sahadaki bu hareketi nedeniyle iki maç ceza aldı. Vinicius'un hakeme öfkeyle çıkışması ve soyunma odasına giderken bir LaLiga çalışanını da kenara itmesi üzerine cezaya iki maç daha eklendi. Böylece Vinicius, ligdeki sonraki dört maçı kaçıracak. Ekim sonunda ezeli rakip Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico'yu da tribünden izlemek zorunda kalacak.

Real'de öfkeye yol açan tek şey cezanın ağırlığı değildi. Kararın, çarşamba akşamı AS Roma deplasmanındaki önemli Şampiyonlar Ligi maçından kısa süre önce açıklanması da tepki çekti. "Bunu artık hiç utanmadan yapıyorlar. Niyetleri açığa çıktı. Bir oyuncu, maçtan iki saat önce dört maç ceza aldığını öğreniyor. Sizce bu normal mi?" diye sordu öfkeli Mourinho, takımının aldığı heyecan dolu 4-3'lük galibiyetin ardından.

Vinicius da kendi açısından mevcut durumunu bir bakıma özetleyen maçın ardından, "Cezayı bana bildirmek için bütün günleri vardı. Tam da stada vardığım sırada LaLiga'da dört maç ceza aldığım haberini öğreniyorum" diyerek yakındı. Brezilyalının pek parlak olmayan performansındaki en kötü an, kaleci Thibaut Courtois'dan gelen pası fazlasıyla rahat ve dikkatsiz biçimde topuğuyla aktarmaya çalışmasıydı. Top doğrudan Roma savunmacısı Evan Ndicka'nın ayağına gitti ve İtalyan ekibinin skoru o an için 2-1'e getiren golünün başlangıcı oldu.

Vinicius Junior'ın Real Madrid'in Roma'daki galibiyetinde talihsiz rolü

Yaklaşık on dakika sonra, skor Roma lehine 3-1'e gelmişken Mourinho, bu nedenle muhtemelen hayli canı sıkkın olan Vinicius'u oyundan aldı ve yerine vatandaşı Endrick'i sahaya sürdü. Endrick de bir gol ve bir asistle Real'in Vinicius sahada yokken maçı çevirip deplasman galibiyetine ulaşmasında belirleyici oyunculardan biri oldu.

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Vinicius, maçın ardından özeleştiri yaparak "Şu anda en iyi formumda olmadığımı biliyorum" dedi. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı on maçta yalnızca bir golü var. O golün üzerinden de yakında iki ay geçmiş olacak: 26 Ağustos'ta Real Sociedad'a karşı alınan 4-1'lik galibiyette gelmişti. Vinicius, ağustos sonundan bu yana yalnızca bir kez gole katkı yaptı; eylül ortasında Rayo Vallecano karşısında alınan 4-1'lik galibiyette bir asist kaydetti.

Hücum oyuncusu, çarşamba gecesi geç saatlerde mikrofonlara, "Daha kötü dönemler de geçirdim. İnsanlar benden şüphe duyduğunda bile bu kulüp için her zaman sorumluluk aldım" dedi. LaLiga'daki uzun cezası nedeniyle kasımdaki bir sonraki millî maç arasından önce formunu yeniden bulmak için yalnızca iki fırsatı var: Gelecek hafta RB Leipzig'e karşı ve kasım başında AEK Atina deplasmanında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları. Vinicius, formu ne kadar kötü olursa olsun iyimserliğini kaybetmiyor: "Sonunda Vini her zaman geri döner" dedi. "Yeniden en iyi formuma kavuşacağımdan, tekrar goller atacağımdan ve takımı ait olduğu yere taşıyacağımdan hiç şüphem yok."