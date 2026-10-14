Vinícius Júnior, geçen hafta sonu Villarreal karşısında alınan 1-0'lık galibiyette gördüğü kırmızı kart nedeniyle dört maç men cezası aldı. Bu yüzden 25 Ekim'de FC Barcelona'ya karşı oynanacak El Clásico da dahil olmak üzere bazı maçları kaçıracak. Ancak The Athletic ve Fabrizio Romano'nun da bildirdiğine göre Real Madrid karara itiraz edecek.

Brezilyalı oyuncu, geçen cumartesi doğrudan kırmızı kart gördü. Bu karar, skoru 2-0'a getiren golü attığı düşünüldükten kısa süre sonra geldi.

Ancak VAR, Brezilyalı oyuncunun gole giden pozisyonda rakibi Nathan Saliba'nın saçını çektiğini tespit etti. Bunun üzerine gol iptal edildi ve Vinícius doğrudan kırmızı kart gördü.

Karara inanamayan hücum oyuncusu, hakeme saldırmak üzereydi. Ancak Antonio Rüdiger, hakemi öfkeli takım arkadaşından korumayı başardı.

Vinícius'un dört maç men cezası almasına karar verildi: Rakibinin saçını çektiği için iki, hakeme yönelik öfke patlaması nedeniyle de iki maç.

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Maçın ardından teknik direktör José Mourinho basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı reddetti. Portekizli teknik adam, hakem yönetimine o kadar öfkeliydi ki yapacağı açıklamalarla başını derde sokmaktan çekindi.

Vinícius, cezası nedeniyle Sevilla (18 Ekim), Barcelona (25 Ekim), Racing de Santander (1 Kasım) ve Valencia (7 Kasım) ile oynanacak lig maçlarını kaçıracak. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde ise forma giyebilecek.