Real Madrid, bu sezonun en iyi dönemlerinden birini yaşıyor; ezeli rakibi Barcelona karşısında kazandığı El Clasico'nun ardından Mourinho'nun ekibi, Racing karşısında aldığı önemli galibiyetle üstün seviyesini bir kez daha kanıtladı.

Dün gelen galibiyet, 3-0'lık net bir skorla kazanıldı; Ban Diomande bir kez daha ilk on birde yer alırken, Vinicius Junior ceza nedeniyle forma giyemedi.

Fildişi Sahilli oyuncu bir kez daha istisnai bir performans sergiledi ve bunu ceza sahası sınırından attığı muhteşem bir golle taçlandırdı. Milli ara dönüşünden bu yana istatistikleri her şeyi anlatıyor: Çıktığı altı maçta dört gol ve dört asist.

Bu gelişim, önde gelen spor yorumcusu Jorge Valdano'nun gözünden de kaçmadı. Valdano, oyuncunun gelişimini Movistar kanalında ele alarak, ilk çıkışından bu yana ulaştığı olgunluğu öne çıkardı.

Gelecek maçlar AEK Şampiyonlar Ligi 12:45 RMA

Real Madrid efsanesi sözlerine şöyle başladı: "Diomande kendine daha fazla güven kazandı; ilk maçlarda tereddütlü görünüyordu."

Bununla birlikte Arjantinli, bu olumlu takım performansının Vinicius üzerinde yaratabileceği sonuçlara da dikkat çekti.

Valdano şu açıklamada bulundu: "Bu maçlar, takım arkadaşlarının elinden aldığı yerini yeniden kazanması gerekecek olan Vinicius için kötü bir haber."

Bu değerlendirme, Brezilyalının karşı karşıya olduğu yeni duruma dikkat çekiyor; zira takım arkadaşlarının, özellikle de Diomande'nin son performansının ardından ilk on birdeki yeri artık garanti değil.

Bu nedenle Vinicius, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina karşısında ilk on birde başlayacak, ardından La Liga'daki cezasının son maçını Valencia karşısında geçirecek ve milli aranın ardından Celta Vigo maçında yerel müsabakalara dönebilecek.

Mourinho, Racing maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Vinicius'a hayranım ve ona ihtiyacım var, ancak ilk on birde başlayacağını söylemiyorum."