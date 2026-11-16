Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior, bu sezona hazırlıklarını etkileyen faktörler hakkındaki sessizliğini bozdu.

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Brezilyalı yıldız, Portekiz'in "Abola" gazetesinin bugün pazartesi aktardığı açıklamalarda, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin kendisi üzerinde psikolojik bir iz bıraktığını ve bunun tatil döneminde antrenmanlarını azaltmasına neden olduğunu, ayrıca sözleşme yenileme dosyasıyla meşgul olmasının ve geçen yaz birçok kulübün kendisini transfer etme konusunda gösterdiği ilginin de bunda etkili olduğunu itiraf etti.

Vinicius, Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından yaşadığı hayal kırıklığının, kendisini alışılmış hazırlık programına bağlı kalmak yerine dinlenmeye ve ailesiyle daha fazla vakit geçirmeye yönelttiğini, bunun da sezon başlamadan önceki hazır bulunuşluğuna yansıdığını açıkladı.

26 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: "Dünya Kupası'ndan sonra en iyi şekilde hazırlanamadığımı düşünüyorum, çünkü elenmenin etkisi Brezilya'da hepimiz üzerinde çok büyük oldu. Erken elenmeyi beklemiyorduk, bu yüzden tatili dinlenmek, rahatlamak ve ailemle daha fazla vakit geçirmek için değerlendirdim, sonuç olarak geçmiş yıllarda alışık olduğumdan daha az bir tempoyla antrenman yaptım."

Sözleşme yenileme sürecim başlangıcımı etkiledi

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Brezilyalı kanat oyuncusu, kötü başlangıcının nedenlerini yalnızca Dünya Kupası'ndan elenmenin etkileriyle sınırlandırmadı, Real Madrid ile sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin müzakerelerin ve yaz transfer döneminde birçok kulübün kendisiyle iletişim kurma girişimlerinin de bu sezonki başlangıcını etkilediğine işaret etti.

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Şöyle konuştu: "Belki bunun sezon başlangıcıma etkisi oldu. Sözleşmemin yenilenmesi meselesi ve geçen yaz birçok kulübün benimle iletişim kurma girişimleri gerçekten zihnimi meşgul etti, bir de Real Madrid içindeki durum vardı, ancak sezon hâlâ uzun."

Vinicius, geçen sezon kendisine olanları hatırlattı; aralık ayına kadar yalnızca 5 gol atmış, ardından sezon sonunda bu sayıyı 20'nin üzerine çıkarmıştı. Seviyesini yeniden kazanma yeteneğinin, mevcut başlangıcı aşabileceğine dair kendisine güven verdiğini belirtti.

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Şunları ekledi: "Geçen sezon aralık ayına kadar yalnızca 5 gol attım, sonra diğer sezonlarda da olduğu gibi sezonu 20'den fazla golle bitirdim. Kendimi hazırlamaya ve seviyemi geliştirmeye çalıştığımı düşünüyorum, çünkü genellikle sezonun belirleyici anlarında orada olurum."

Vinicius'un Real Madrid ile gol sayısı, mevcut başlangıcının zorluğunu yansıtıyor; 12 maçta yalnızca bir gol attı. Bu sezon ayrıca İspanya Ligi'nde 4 maç ceza aldı.

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Cristiano ve Messi bir istisna

Real Madrid'in yıldızı, uzun yıllar boyunca yüksek seviyeyi korumanın zorluğundan bahsetti ve süreklilik ile büyük rakamlara ulaşma konusunda istisnai iki örnek olarak Portekizli Cristiano Ronaldo ile Arjantinli Lionel Messi'yi gösterdi.

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Şöyle konuştu: "Bu yüksek seviyeyi uzun süre korumak son derece zor. Cristiano Ronaldo ve Messi'nin, yıllarca bunu sürdürebilen ve aynı rakamlara ulaşabilen tek kişiler olduğunu düşünüyorum. Ben bir insanım ve hatalar yaparım, ancak her zaman gelişmeye çalışıyorum, futbol ve günlük yaşam hakkında daha fazla şey anlamaya çalışıyorum. Yine de hâlâ 26 yaşındayım ve biraz da hayatın tadını çıkarmaya hakkım var."