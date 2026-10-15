Vinicius hakemlere isyan etti: Beni, Yamal'ı ve Alvarez'i koruyun

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, hakkında verilen men cezasına yanıt verirken İspanya Ligi hakemlerine de doğrudan eleştiriler yöneltti.

Vinicius'un açıklamaları, Müsabaka Komitesi'nin kendisine 4 maç men cezası vermesinin ardından geldi. Bu ceza oyuncunun öfkesini çekti; özellikle de kararı, dün akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanan Roma maçı öncesinde stada vardığında öğrenmesi nedeniyle.

Brezilyalı yıldız, İspanyol "Marca" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Cezanın kötü bir zamanda verildiğini düşünüyorum. Kararı açıklamak için gün boyu fırsatları vardı, ancak ben bunu stada vardığımda öğrendim. Kural yeni ve İspanya Ligi yetkilileri yeni değişiklikleri bize açıklamak için her zaman gelir, ama bu kuralı özellikle bize açıklamadılar."

Şöyle devam etti: "Hiçbir zaman başka bir oyuncuya karşı şiddet içeren bir davranışta bulunmadım. Ben çok fazla darbe alıyorum, buna rağmen hakemlerin bana kolayca kart gösterdiğini düşünüyorum."

Vinicius, hakemlerin kendisine yaklaşımını eleştirdi

Vinicius, rakip takım taraftarları ve hakemler tarafından kendisinin hedef alındığını düşündüğü konulara değindi; tribünlerden gelen yuhalamaları anladığını, ancak maruz kaldığı faullerde hakemlerin yaklaşımındaki farklılık olarak gördüğü duruma bir açıklama bulamadığını belirtti.

Şöyle konuştu: "Rakip takımların taraftarlarının bana yuhalamalar yapması normal, çünkü ben onların takımlarının filelerine gol atmak için varım, ancak hakemlerin tutumunu anlamıyorum."

Ve ekledi: "500 faule maruz kaldığımı, buna karşılık beş kırmızı kart ve belirsiz sayıda sarı kart gördüğümü söyleyen bir istatistik gördüm; sarı kartlar ise her zaman benim payıma düşüyor. Bunu anlamıyorum."

Vinicius, sahada farklı tarzda oynayan oyuncuların korunması gerektiğini vurgulayarak, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ve Atletico Madrid oyuncusu Julian Alvarez'i de korunması gereken oyuncular arasında örnek gösterdi.