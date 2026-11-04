Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında bu akşam Yunan ekibi AEK Atina ile oynanacak maçın takım kadrosunu açıkladı.

Real Madrid'in bugünkü maç için ilan edilen kadrosu, yerel ceza nedeniyle İspanya Ligi maçlarında forma giyemeyen Vinicius Junior'ın dönüşüne sahne oldu. Brezilyalı oyuncu bu maçta takım kaptanlığı pazubandını takıyor.

Brezilyalı kanat oyuncusu, üçüncü haftada Alman ekibi Leipzig maçında da forma giymesinin ardından Avrupa arenasında kraliyet takımıyla sahne almayı sürdürüyor.

Kadroda ayrıca sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan bir başka Brezilyalı, Eder Militao'nun da dönüşü görüldü. Militao, savunmanın göbeğinde Antonio Rüdiger'in yanında yer alıyor.

Mourinho, son dönemde sağ bek mevkiinde görev yapan kaptan Fede Valverde'yi bugünkü maçın ilk 11'inden çıkararak dinlendirmeye karar verdi. Portekizli teknik adam bugün sağ kanatta Hollandalı Denzel Dumfries'e güveniyor.

Real Madrid, kıtasal turnuvanın lig aşaması puan tablosunda 9 puanla beşinci sırada yer alıyor ve bugün galip gelmesi halinde tam puanla lider Paris Saint-Germain'e ortak olabilir.

Real Madrid'in AEK Atina maçı kadrosu:

Kaleci: Thibaut Courtois.

Savunma: Eder Militao, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Marc Cucurella.

Orta saha: Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Jude Bellingham.

Hücum: Yan Diomande, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.