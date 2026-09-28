İspanya La Liga'nın dönüşüne on günden fazla süre kalmasına rağmen, Real Madrid önümüzdeki 10 Ekim'de oynayacağı Villarreal maçına hazırlanmak için bugün pazartesi günü Valdebebas'ta antrenmanlara geri dönüyor.

Madrid derbisindeki mağlubiyetinin ardından Mourinho'nun onayıyla bir haftalık bir mola alan Kraliyet ekibinin, saat 10.30'da antrenmanlara başlaması planlanıyor.

Antrenman seansı, ilk takımdan yalnızca yedi oyuncuyla başlayacak: Courtois, Lunin, Carreras, Asensio, Rüdiger, Tchouaméni ve Thiago Pitarch. Oyuncuların geri kalanı ise, ya sakatlıkları ya da milli takımlarıyla katılımları nedeniyle, önümüzdeki haftadan itibaren gruba dahil olacak.

Dolayısıyla, Portekizli teknik adamın sezonun önümüzdeki aşamasına başlamak için elinde bulunan araçlar bunlar. Bu aşama, belirleyici olmasa da son derece önemli; çünkü Villarreal maçı ya da Olimpico Stadı'nda Roma'ya karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı gibi zorlu karşılaşmaların yanı sıra, bu yolculuk 25 Ekim'de Camp Nou'da Barcelona'ya karşı oynanacak bir maçla sona erecek. Bu maç ise, tıpkı şu andaki gibi, La Liga şampiyonluğu yarışının şeklini bile belirleyebilir.

"Mundo Deportivo" gazetesi, o zamana kadar Real Madrid'in gelişecek alanı olduğunu, ancak birçok konu üzerinde çalışması gerektiğini ve her şeyden önce takımın çok şey eksik bıraktığı meseleler üzerinde yoğunlaşması gerektiğini de bildiğini vurguladı.

Ana sorunlardan biri, Mourinho'nun bir çözüm bulmakta aciz göründüğü hücum kurgusunda yatıyor. İşine kendini adamış Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günlerde olası bir çözümü uzun uzun düşünüyor ve takımındaki mevcut oyuncularla en ideal kombinasyonu bulmaya çalışıyor.

Bu nedenle, önümüzdeki maçlarda oyunculara verilen yeni talimatlara ve daha da önemlisi, bazı zor kararların alınmasına tanık olabiliriz.

Dolayısıyla bu, Portekizli teknik adamın kendisinden beklenen kişiliği ortaya koyma ve özellikle bu sezonun başında performansı ideal olmayan Vinicius gibi önemli oyuncuları yedek kulübesine oturtma becerisini sınamak için iyi bir fırsat olacak.

Brezilyalının durumu gerçek bir açmaz teşkil ediyor; çünkü geçen sezon Xabi Alonso'nun benzer bir şey yapmaya çalıştığı ve oyuncunun El Clasico maçı sırasında kameraların önünde açıkça "takımdan ayrılacağını" beyan ettiği olayın anısı hâlâ akıllarda.

Öte yandan, Mourinho'nun yakında alacağı sevindirici haberlerden biri de, 28 Nisan'da diz tendonundan geçirdiği ve Brezilya ile Dünya Kupası'na katılmasını engelleyen ameliyatın ardından takımla antrenmanlara dönmenin eşiğine gelen Eder Militao'nun geri dönüşü.

En iyi formunda olduğunda vazgeçilmez olan bu savunmacı, savunma hattındaki rekabeti güçlendirecek ve buna karşılık, Mourinho'nun hâkimiyetini sağlamış gibi göründüğü ancak derbi mağlubiyetinin olumsuz etkilediği bir mevkide bazı boşluklar da yaratabilir.