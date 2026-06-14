Vinícius: Fas savunması fırsatlarımızı engelledi... Erken gelen golün şoku her şeyi değiştirdi

Brezilya milli takımının yıldızı Vinícius Júnior, bu yılki Dünya Kupası'nda karşılaştığı ek baskılara tam olarak hazır olduğunu vurguladı ve her türlü durumla başa çıkmak ve milli takımına yardımcı olmak için artık daha fazla deneyime sahip olduğunu belirtti.

Vinícius Júnior'un açıklamaları, grup aşamasının ilk turunda Brezilya ile Fas arasında oynanan maçta en iyi oyuncu ödülünü kazanmasının ardından geldi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Vinícius, "Samba" takımının açılış maçının gidişatını analiz etti ve "Seleção" için son derece zorlu geçen maçta berabere kalmanın kabul edilebilir bir sonuç olduğunu belirtti. Brezilya, Real Madrid'in yıldızının attığı gol sayesinde güçlü bir tepki vermek zorunda kaldı ve New York'taki MetLife Stadyumu'nda takımını kurtararak beraberliği sağladı.

Brezilyalı yıldız, açılış maçının baskısı hakkında şunları söyledi: "Maçın ilk dakikalarında gol yedikten sonra oyun tarzı ve planlar tamamen değişiyor; ancak daha sonra sahayı daha fazla açmayı ve top hakimiyetini ele geçirmeyi başardık. Açılış maçlarındaki baskı her zaman böyledir."

Geçmişe kıyasla mevcut ortama nasıl uyum sağladığına ilişkin olarak Real Madrid oyuncusu şunları söyledi: "Geçen Dünya Kupası'nda çok genç bir oyuncuydum, bugün ise daha fazla deneyime sahibim. Daha fazla baskı altında olduğum doğru, ancak bu turnuvada olacak her şeye hazır olduğumu düşünüyorum. Ayrıca saha zemini farklı ve hava çok sıcak. Her şey çok hızlı geliştiği için bu ortama uyum sağlamamız gerekiyor."

Brezilya milli takımının oyunun gidişatını kontrol altına almakta karşılaştığı zorluklarla ilgili olarak Vinícius şunları söyledi: "Teknik direktörümüz bizden topu daha fazla kontrol etmemizi, topu dolaştırmamızı ve bir kanattan diğerine taşımamızı istedi. Bence bunu başardık, ancak Fas milli takımı çok iyi savunma yaptığı için ek fırsatlar yaratamadık."

Ve şöyle devam etti: "Fas karşısında karşılaştığımız şey, büyük turnuvaların doğasıdır. Şu andan itibaren performansımızı ve seviyemizi iyileştirmek için uyum sağlamalıyız. Ayrıca oynadığımız bu maçı analiz etmeliyiz. Şüphesiz olumlu yönleri var, ancak gelişmeye devam etmeliyiz çünkü bir sonraki maç çok yaklaştı ve ne pahasına olursa olsun bu maçı kazanmalıyız."