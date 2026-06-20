Vinícius: En iyi dönemlerimden birini yaşıyorum… Ravinia ise çok zorlandı

Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Haiti’yi yendikleri maçın ardından, takım arkadaşı Raphinha’nın yaşadığı sakatlığın ciddi olmaması umudunu dile getirdi.

Real Madrid'in kanat oyuncusu, Brezilya'nın 3-0 galip geldiği maçta bir gol atıp bir gol pası vererek, iki gol atan takım arkadaşı Matheus Cunha'yı geride bırakarak maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Rafinha’nın sakatlığıyla ilgili olarak Vinícius, İspanyol “AS” gazetesinde yer alan açıklamalarında şunları söyledi: “Sakatlanmak her zaman zordur, değil mi? Ancak Rafa bizim için çok önemli bir oyuncu ve bu sezon sakatlıklardan çok acı çekti. Umarız durum ciddi değildir ve turnuvanın sonuna kadar bizimle birlikte oynamaya devam edebilir.”

Daha fazla rahatlık

Haiti’ye karşı alınan galibiyetle ilgili olarak ise şunları söyledi: “Şüphesiz, bugün 3-0 kazandığımız bu maç, turnuva boyunca gelişmeye devam etmemiz için bize güven veriyor ve bir sonraki maç öncesinde içimizi rahatlatıyor. İlk maç, saha koşulları nedeniyle tamamen farklıydı; ancak bugün daha rahat hissettik ve sahanın kalitesi de her zamanki oyun tarzımızı sergilememize yardımcı oldu. Bu seviyede devam etmeyi ve gelişmeye devam etmeyi umuyoruz; en önemlisi de budur."

Ayrıca milli takımdaki moral durumuna da değinerek şunları söyledi: "Bu maç bizim için çok önemliydi çünkü oyun tarzımızı başarıyla uyguladık. Defans hattında daha fazla oyuncunun bulunması bize sahada sakinlik ve üstünlük sağladı; birçok fırsat yaratabildik ve goller attık. Büyük maçlar çıkarmak için gelişmeye ve iyileşmeye devam etmeliyiz."

Neymar benim rol modelim

Neymar’ın sahalara dönme olasılığıyla ilgili olarak Vinícius şunları söyledi: “Neymar bizim için çok önemli bir oyuncu. Bir sonraki maça hazır olmasını umuyoruz. Gelişmesinden memnunuz ve onun takımda olması son derece önemli. O benim rol modelim ve bana her zaman destek oldu. Umarım bir sonraki maçta geri döner ve turnuvanın geri kalanında bize yardımcı olur."

Vinícius, milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti’yi överek, onun teknik kararlarına olan güvenini vurguladı ve şöyle dedi: "Teknik direktörün her maçta rakibe göre uygun kadroyu ve taktiği seçeceğini düşünüyorum. Haiti karşısında plan doğruydu çünkü rakip üç savunmacıyla oynadı ve biz de ortaya çıkan boşlukları iyi değerlendirdik. Bu boşluklara etkili bir şekilde saldırmayı başardık."

En iyi kadro değil

Milli takımın sahaya sürdüğü kadroya ilişkin ise şunları ekledi: “Bunun elimizdeki en iyi kadro olduğunu düşünmüyorum, ancak bu koşullar altında oynayabileceğimiz en iyi taktik bu, çünkü çok hızlı ve savunma hatlarını aşarak rakiplere zarar verebilen oyunculara sahibiz.”

Kişisel performansına gelince ise şöyle konuştu: “Daha önce de belirttiğim gibi, fiziksel, teknik ve zihinsel açıdan en iyi dönemlerimden birini yaşıyorum. Her zaman dünyanın en iyi turnuvasına tam hazırlık halinde katılmayı hayal ettim. Gol atmak, fırsatlar yaratmak ve büyük maçlar çıkarmak, bana gelecek maçlar için ekstra güven veriyor. Hâlâ gelişmek için büyük bir potansiyelim var ve şimdiye kadar sergilediğim performansın ötesinde daha iyi seviyeler sergilemeyi hedefliyorum. Buraya, gelişmeye devam etmek ve Brezilya’yı zirveye taşımak için geldik.”

Konuşmasını, maça ev sahipliği yapan Philadelphia şehrine övgüde bulunarak şöyle tamamladı: “Philadelphia, kendimi çok rahat hissettiğim bir şehir. Daha önce Real Madrid formasıyla burada Kulüpler Dünya Kupası’nda oynamış, gol atmış ve asist yapmıştım; bugün de neredeyse aynısı tekrarlandı. Buraya birçok kez geri dönmeyi ve daha fazla gol atmayı umuyorum.”