Real Madrid'in AEK Atina karşısında elde ettiği heyecan dolu galibiyet, takımın performansında ortaya çıkan sorunları gizlemeye yetmedi; zira Türk oyuncu Arda Güler'in yokluğu, hücum dengesi ve teknik direktör Jose Mourinho'nun takıma daha fazla yaratıcılık ve hücum kurgusunda netlik kazandıracak ek bir orta saha oyuncusuna duyduğu ihtiyaç konusunda soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

Real Madrid son dakikalarda galibiyeti koparmayı başarsa da, takım bütünlüklü bir maç ortaya koyamadı ve Güler'in saha görüşü ile oyun kurma yeteneği sayesinde sunduğu çözümlerin çoğundan yoksun kaldı. Bu da onun yokluğunu, gerek hücumların organizasyonunda gerekse takım arkadaşlarına yeteneklerini sergilemeleri için daha iyi fırsatlar sunma konusunda etkili kıldı.

"As" gazetesine göre, Real Madrid'in performansındaki düşüşü Vinicius Junior'ın ilk on bire dönüşüne bağlamak kolay bir açıklama gibi görünse de, bu sorunun özüne inmiyor; çünkü mesele, seviyesindeki düşüşe ve maçtaki zorlanmasına rağmen, yalnızca Brezilyalı oyuncuyla ilgili değil, başka bir kanat oyuncusunu sahaya sürmek adına ek bir orta saha oyuncusundan feragat etme şeklindeki taktiksel kararla ilgili.

Real Madrid, Mourinho'nun kumarının bedelini ödüyor

Mourinho, Güler'i dinlendirmeye karar vererek onu seyahatten ve Atina maçında forma giymekten kurtardı; bu hamle, Portekizli teknik direktörün Mestalla'da oynanacak önümüzdeki Valencia maçına daha fazla öncelik verdiği izlenimini uyandırdı. Nihai sonuç kararı başarılı gibi gösterse de, Türk oyuncunun yokluğunun takımın performansı üzerindeki etkisi maç boyunca açıkça görüldü.

Real Madrid, Güler'in öne çıkan özellikleri olan isabet ve boşlukları okuma yeteneğinden yoksun kaldı; zira hücumları düzenli bir kurgudan ve ölçülü paslardan ziyade daha çok güce ve atılganlığa dayandı.

Türk oyuncu, oyunu kavrayışı, takım arkadaşlarının yaratıcı ve hücum yönlerini güçlendirme kabiliyeti ve top kontrolü sırasında takımın dengesini koruma rolü sayesinde vazgeçilmez bir unsur hâline geldi.

Onun yokluğunda Real Madrid yeniden bir dağınıklık hâline döndü ve beklenenden daha iyi bir görüntü çizen AEK Atina'nın baskısı altında kaldı. Hücum geçişlerindeki cüretkârlığı ve sergilediği teknik kalite sayesinde Aboubakary Koita, Yunan takımının en öne çıkan unsurlarından biri oldu; Jasinovic ve Mayer ise maçın başında dikkat çekerken, Kraliyet ekibi savunmaya dönüşlerde zorlandı ve hatları arasında boşluklar ortaya çıktı.

Eduardo Camavinga'nın performansı yavaş yavaş düzeldi, ancak serbest oynamaya yatkınlığı ve bazen bu roldeki taktiksel sorumluluklardan uzaklaşması nedeniyle merkez orta sahada Aurelien Tchouameni'nin yerini dolduramıyor; bu da Real Madrid'in dengesine yansıdı.

Kraliyet ekibi, sürekli hareketliliği, derinliğe sızma ve oyunun gereklerine göre kanatlara açılma kabiliyeti sayesinde takımı yönetme sorumluluğunu üstlenen Jude Bellingham'ın etkisinin artmasıyla birlikte inisiyatifi yeniden ele almaya başladı. İngiliz orta saha oyuncusunun performansının düzelmesiyle Real Madrid rakibi üzerinde daha büyük bir baskı kurdu; ancak bu, her zaman netlik ve etkinlikle birlikte gelmedi.

Hücumda felç

Vinicius, AEK Atina savunmacılarını geçmek için gereken boşlukları bulamadı; Mbappe ise hücumları sonuçlandırma bölgesi dışında büyük bir etki gösteremedi, Diomande de sağ tarafta oynadığında aynı tehlikeyi yansıtamadı.

Buna karşılık Real Madrid, Yunan takımının zayıf noktaları gibi görünen iki kanattan yararlanarak Dumfries ve Cucurella'nın hareketleri sayesinde kanatlardan bir hücum çıkışı buldu; bu da Mourinho'nun oyuncularını bu bölgeleri kullanmaya yönlendirmesine yol açtı.

Dalgalı performansa rağmen Real Madrid, AEK Atina iki kez öne geçtikten sonra maçı kaybetmesine dek fırsatlarına sonuna kadar sarıldı. Galibiyet garanti değildi, ancak fikir ve teknik çözümlerdeki üstünlükten çok atılganlık ve arzuyla belirlenen bir karşılaşmada Kraliyet ekibi oyuncularının kararlılığı ve beraberlikle yetinmeyi reddetmeleri sayesinde geldi.

Federico Valverde, finalde sahneyi çalmaya en güçlü adaylardan biriydi; Dumfries'in sağ taraftaki akınları ise Real Madrid'in hücumlarını canlandırmada önemli bir rol oynadı, özellikle 2-2'lik beraberlik golü anında, Bellingham'ın muhteşem pasını değerlendirip Koita'nın arkasına çıktıktan sonra topu Mbappe'ye gönderdi.