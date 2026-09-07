Real Madrid'in takım kaptan yardımcısı Vinicius Junior, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracağını belirterek, son iki sezonda beklenen seviyeyi sergileyememelerine rağmen kadronun şampiyonluğa ulaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Vinicius Junior, Real Madrid'in yayınladığı açıklamalarda şunları söyledi: "Umarım on altıncı kupa gelir. Buna hazırız. Bu bizim turnuvamız. İki yıldır iyi bir performans sergileyemedik. İlk hedefimiz en iyi sekiz takım arasında yer almak. Şampiyonlar Ligi geldiğinde her zaman heyecanlıyız. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezondan farklı olacak ve kupayı kazanacağız."

Vinicius Junior, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının farklı bir karakter taşıdığını belirterek, Real Madrid'in bu sezonki lig aşamasının açılışında Inter ile karşılaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Şunları ekledi: "Şampiyonlar Ligi geldiğinde her zaman durum farklıdır. Bizi çok şey ortaya koymaya zorlayacak büyük bir takıma karşı bu maça hazırız. Inter fiziksel açıdan çok güçlü bir takım ve beş savunma oyuncusuyla defans yapıyor; bu da genellikle bizi zorlayan bir durum, ancak teknik direktör her şeyi hazırladı. Bazı eksiklerimiz var, bu da işleri bizim için zorlaştırıyor, ama hepimiz güçlü bir şekilde sahaya çıkacağız ve bu maçlarda taraftarlarla o muhteşem bağı kurabilmeyi umuyoruz."

Vinicius Junior, Liverpool ve Borussia Dortmund karşısında şampiyonluğa uzandığı UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde attığı iki golü hayatının "en önemli" golleri olarak nitelendirerek şöyle konuştu: "Bunlar hayatımdaki en önemli iki gol. Tarihe geçen bir şey. Birçok oyuncu gol atar, ama çok azı finallerde gol atar. Ve bunu dünyanın en büyük kulübüyle yapmak, taraftarların da benim de asla unutmayacağı bir şey."



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