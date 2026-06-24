Vinícius, Brezilya’nın İskoçya karşısındaki kadrosuna liderlik ediyor… Neymar’ın durumu ne?

Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda İskoçya ile oynanacak maç öncesinde yıldızlarla dolu bir kadro açıkladı.

Brezilya milli takımı 4 puanla grubun zirvesinde yer alırken, İskoçya ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

İtalyan teknik direktörün seçimleri, savunmadaki sağlamlık ile hücumdaki yaratıcılığı bir araya getiriyor. Alisson, “Seleção”nın kalesini korurken, önünde Gabriel Magalhães ve Marquinhos ikilisinin liderlik ettiği ağır toplardan oluşan dörtlü savunma hattı yer alıyor.

Kanatlarda ise eski Real Madrid teknik direktörü, sağda Danilo’yu, solda ise Douglas Santos’u seçerek derinliği güvence altına aldı ve kanat beklerine ilerleme özgürlüğü tanıdı.

Orta sahada ise “Kaya” lakaplı Casemiro’nun ön libero olarak liderlik ettiği, Bruno Guimarães’in orta sahaya dinamizm kattığı ve ve yetenekli oyun kurucu Lucas Paquetá yer aldı; bu kombinasyon, oyun alanını kontrol etmeyi ve hatlar arasında bağlantı kurmayı amaçlıyordu.

Forvet hattı ise her açıdan korkutucuydu; Real Madrid’in kanat oyuncusu Vinícius Júnior’un önderlik ettiği, yanında hareketli forvet Matheus Cunha’nın yer aldığı ve gelecek vaat eden Ryan’ın Brezilya’nın korku üçgenini tamamladığı hızlı ve ani bir hücum üçlüsü vardı.

Neymar da Silva’nın adı, 2026 Dünya Kupası’nda ilk kez Brezilya kadrosunda yer aldı, ancak Ancelotti maçın başından itibaren onu yedek kulübesinde tutmaya karar verdi.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) sitesine göre, Brezilya'nın tam kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Alisson.

Defans: Gabriel Magalhães - Marquinhos - Danilo - Douglas Santos.

Orta saha: Casemiro - Bruno Guimarães - Lucas Paquetá.

Forvet: Vinícius Júnior - Matheus Cunha - Ryan.