Vinícius Júnior, 2026 Dünya Kupası sırasında en iyi formuna geri döndü. Bir dizi etkileyici performans sergileyerek dünyanın en iyi oyuncuları arasına yeniden girdi ve birçok değerlendirmeye göre şu anda en iyi 5 oyuncu arasında yer aldı; ayrıca Altın Top ödülü için adaylar arasına yeniden girdi, İspanyol “AS” gazetesine göre.

Brezilyalı kanat oyuncusu, her maçta maçı belirleme ve milli takımını sürükleme yeteneğini kanıtlamaya devam ediyor ve bu da teknik direktör Carlo Ancelotti’ye büyük bir güven veriyor.

"AS" gazetesi, Real Madrid içinde Vinícius'un geleceği konusunda tam bir sükunetin hakim olduğunu belirtti ve kulüp yönetiminin sözleşme yenileme konusunda herhangi bir endişe duymadığını, aksine geçtiğimiz yıllarda izlediği, kulübün ve takımın çıkarlarının her zaman ön planda tutulmasına dayanan politikaya sadık kaldığını vurguladı.

Gazete, oyuncunun ve çevresinin bu yaklaşımı anladığını, ayrıca kulüp yetkililerinin Brezilyalı yıldızın ne istediğini çok iyi bildiklerini belirtti.

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Gazete, bu sakin tavrın durumun karmaşıklığını göz ardı etmek anlamına gelmediğini de ekledi. Real Madrid yetkilileri, takımın yıldızlarının Dünya Kupası'nda milli takımlarıyla sergiledikleri performans ile kulüp formasıyla gösterdikleri performans arasındaki büyük farkı fark ettikten sonra, son iki sezonda neler olduğunu sorgulamaya devam ediyor.

Yönetim, takımın soyunma odasında dünyanın en iyi 5 oyuncusundan 3’ünün bulunduğunu düşünüyor; ancak bu oyuncuların en iyi hallerine ulaşmak için çözümler bulunması gerekiyor. Gazete, bunun yeni teknik direktör José Mourinho’dan geçtiğine inanıyor.

Oyuncunun Durumu

Vinícius ise Brezilya milli takımındaki takım arkadaşlarına, geleceğini aceleye getirmeyeceğini vurguluyor. Real Madrid ile bir anlaşmaya varılabileceğine güveniyor ve başka bir kulübe gitmeyi düşünmüyor.

Brezilyalı milli oyuncu, geleceğinin hâlâ Real Madrid'de olduğuna inanıyor, ancak herhangi bir adım atmadan önce, başta başkan Florentino Pérez olmak üzere kulüp yetkilileriyle yeni bir görüşme yapmayı bekliyor.

Vinícius, Real Madrid’e transfer olduğundan beri kendisinden gördüğü destekten dolayı kulüp başkanına duyduğu hayranlığı gizlemiyor.

Gazete ayrıca, Vinícius’un Brezilya Milli Takımı’nda, La Liga’da yaşadıklarına kıyasla tamamen farklı bir atmosferde olduğunu belirtti; burada daha fazla güven ve sorumluluk hissediyor ve bu durum, bazı maçlarda kaptanlık pazubandını takmasından da anlaşılıyor.

Oyuncu, önümüzdeki sezon Real Madrid’de de bu sorumluluğu üstlenmek istiyor, ancak aynı zamanda futbolun duygulardan çok gerçeklere dayandığının farkında; özellikle de mevcut sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kaldığı için.