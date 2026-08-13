Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, kulübünün taraftarlarına bu yaz başka herhangi bir transfer sözü vermediğini ve kadrosunu geliştirebilecek çok az oyuncu bulunduğunu düşündüğünü belirtti.

Arsenal, dün akşam Emirates Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Como ile 1-1 berabere kaldı; ancak Cesc Fabregas'ın takımını penaltı atışları sonucunda yendi.

Newcastle United'dan 75 milyon sterlin karşılığında transfer olan Bruno Guimaraes, Arsenal forması altında ilk kez sahaya çıkarken, yaz döneminde 34 milyon sterlin karşılığında kadroya katılan Christos Tzolis sezon öncesi hazırlık döneminde daha fazla süre aldı.

Arsenal, William Saliba'nın sırtından sakatlanmasının ardından hâlâ bir savunma alternatifi ararken, Premier Lig şampiyonu, bu ayın başlarında Real Madrid'le sözleşmesini uzatan Vinicius Junior'ı kadroya katmayı başaramamasının ardından Arteta'nın hücum seçeneklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ancak Arteta, Arsenal ile Como arasında oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, yaz transfer döneminin son aşamalarının yeni transferler yapmak için zor bir zaman olacağı uyarısında bulundu.

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre Arteta şunları söyledi: "Yapmak istediğimiz daha çok şey var, çünkü takımı geliştirmek, ona daha fazla kalite ve derinlik katmak için ne zaman bir fırsat çıksa, bunu yapmamız gerekiyor."

Şöyle devam etti: "Ancak bunu yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Piyasadaki bu iş yalnızca size bağlı değil ve biz bu konuda çok netiz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama kulübün yaklaşımı, iradesi ve isteği tartışmasız; bunu yapmaya çalışmak istiyoruz."

Ardından ekledi: "Ancak bunu yapacağımıza söz veremeyiz, çünkü yine söylüyorum, bu iş yalnızca bize bağlı değil."

Şöyle devam etti: "Kâr marjlarında bir gelişme sağlamak için, piyasada bunu yapabilecek ve bunu kulübe sunabilecek çok az oyuncu var; ancak bunu iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve deneyeceğiz."

Arteta ayrıca, oyuncusu Myles Lewis-Skelly'nin bu hafta Chelsea ve Manchester United ile adının anılmasının ardından geleceğine dair spekülasyonlar hakkında yorum yapmayı reddetti.

Arteta şunları söyledi: "Herhangi bir spekülasyon hakkında konuşmayacağım. Eğer oyuncularımız hakkında spekülasyonlar varsa, bu iyi bir işarettir. Bu, dikkat çektiğimiz ve onların iyi bir iş çıkardığı anlamına gelir."