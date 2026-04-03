Vinícius, Bayern Münih maçı öncesinde Real Madrid kadrosunda yer almayacak... Díaz ise Mbappé'ye eşlik edecek

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Faslı yıldız İbrahim Díaz'ın yarın Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid'in ev sahibi Mallorca karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Buna karşılık, Brezilyalı milli oyuncu Vinicius Junior'un yorgunluktan dolayı maçta yer almaması bekleniyor.

Kulübün kendisine bir gün dinlenme teklif etmesine rağmen Valdebebas'a dönen Vinicius, belirli bir plan izledi: antrenmanlara katılmadan fizik tedavi ve rehabilitasyon egzersizleri.

Basın haberlerine göre, herhangi bir sakatlık yok, ancak Vinícius büyük bir yorgunluktan muzdarip. Geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'ndan bu yana 57 maçın 55'inde forma giyen Vinícius için Real Madrid'deki herkes bu önlemin en uygunu olduğunu düşünüyor.

Nihai karar... Alman yargısı, Gazze ile ilgili paylaşımlar davasında kararını verdi

Bosna felaketine rağmen... Barcelona kararlı, Bastoni yanıtını verdi

Avrupa ve ırkçılık: İngiltere mücadelede önde... Yamal, Vinicius'un zayıflığından muzdarip

"Marca" ayrıca, Real Madrid'in maça şu kadroyla başlayacağını ekledi:

Kaleci: Lunin.

Defans: Arnold, Rüdiger, Hoesen, Carreras.

Orta saha: Arda Güler, Tchouameni, Camavinga, Bellingham.

Forvet: İbrahim Díaz, Kylian Mbappé.

Mallorca maçı, Real Madrid'in önümüzdeki Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında rakibi Bayern Münih'i ağırlayacağı son derece önemli bir karşılaşmanın öncesinde oynanacak.