Vinícius, Arjantinli bir oyuncuyu ölümle tehdit etti... Cevap ise şok ediciydi

İspanya Ligi'nde Son Moix Stadyumu'nda oynanan ve ev sahibi takımın Real Madrid'i 2-1 yenerek büyük bir sürpriz yarattığı maçta, Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior ile Mallorca'nın savunma oyuncusu Pablo Maffeo arasında şiddetli bir çatışma yaşandı.

Maç oldukça dramatikti; Mallorca, ilk yarıda Mano Morlanes'in golüyle öne geçti, ardından 88. dakikada Eder Militao Real Madrid için beraberliği sağladı, ancak uzatma dakikalarında Fedad Moriki galibiyet golünü atarak takımına küme düşme mücadelesinde üç puanı kazandırdı.

Vinícius ve Mafio arasındaki çatışma, iki takımın karşılaştığı her maçta tekrarlanan bir gelenek haline geldi, ancak bu kez "Movistar Plus+" kameraları, daha önce yayınlanmamış, daha gergin ve sert ayrıntıları ortaya çıkardı.

Kavga, Vinicius'un bir hakem kararına itiraz etmesiyle başladı. Mafio, Vinicius'a dönerek "Şimdi konuşuyorsun" dedi.

En gergin anlardan birinde Brezilyalı oyuncu rakibinin tekmesini kaçırdı, ardından ona dönerek doğrudan bir tehdit savurdu: "Seni öldüreceğim."

Olay bununla da bitmedi; Vinicius'u ittiği için sarı kart gören Mafio, alaycı bir şekilde "Bu kadar sinir bozucu olma. Çok ağlıyorsun" diye karşılık verdi.

Birkaç dakika sonra, Mafio "plaj topu" (balon de playa) işareti yaparak, Vinicius'un 2024 Altın Top ödülünü Rodri'ye kaptırmasına alaycı bir şekilde atıfta bulundu.

Brezilyalı forvet hemen cevap verdi: "Plaj topu, evet... Bunu televizyona çıkmak için yapıyorsun, kesinlikle televizyona çıkacaksın."

Bu çatışmalar, oyuncular arasındaki gerginliğin tarihsel bağlamında ortaya çıkıyor. Mafio, daha önceki röportajlarda, Vinicius ile boks ringinde karşılaşacağına dair şakalar da dahil olmak üzere, kışkırtıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Mafio, rakiplerini konsantrasyonlarından çıkarmayı amaçlayan sert ve psikolojik savunma tarzıyla tanınıyor. Vinicius'un "canelo" (bacak arasından geçme) gibi bazı teknik hareketlerde parlamasına rağmen, bu sefer bu taktiği kısmen başarılı oldu.

Bu görüntüler İspanyol medyasında geniş çapta tartışmalara yol açıyor; özellikle de Real Madrid ile Mallorca arasındaki maçlara özel bir renk katan bu tür sözlü çatışmaların tekrarlanması nedeniyle. Bununla birlikte, bu çatışmalar bazen sportmenlik sınırlarını aşan provokasyonlardan da yoksun değil.