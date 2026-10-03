Portekiz Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Nelo Vingada, takımın kaptanı Cristiano Ronaldo'nun "özel muamele" hak etmediğini düşünüyor ve Jorge Jesus ile yaşadığı krizin, Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Muhammed Salah ile teknik direktörü Hüsam Hasan arasındaki çatışmayla benzerliğine dikkat çekiyor.

Ronaldo, geçtiğimiz çarşamba günü UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki Danimarka maçı öncesinde, Norveç maçında forma giymemesine ve Jesus'un "kadroyu belirlemede ilk ve son karar benimdir" dediği sert açıklamalarına tepki olarak milli takım kampından ayrılarak Portekiz'de büyük bir yankı uyandırdı.

"İkisi de hata yaptı"

Jesus, Ronaldo'ya Norveç maçında forma giyeceği sözünü vermiş, hatta ikinci yarıda ısınma hareketleri yapmasını istemişti; bu durum yaklaşık 30 dakika sürdü ancak oyuncu sonunda sahaya çıkmadı.

Jesus'un milli takım kaptanına yönelik bu davranışında hata yapıp yapmadığına dair, Vingada Kooora'ya yaptığı özel açıklamalarda şunları söyledi: "Bu büyüklükte bir krizle karşı karşıya olduğumuzda, görüşüm ve tecrübem bana her iki tarafın da sorumluluk taşıdığını ve bir şeyin yanlış gittiğini söylüyor."

Vingada şöyle ekledi: "Bildiğimiz şey, teknik direktörün Ronaldo'nun 25 ya da 30 dakika oynayacağını söylemiş olmasıdır. Benim bakış açıma göre, böyle sözler vermek zor ve doğru değil; çünkü maç boyunca neler olabileceğini kimse bilemez."

73 yaşındaki Vingada sözlerini şöyle sürdürdü: "Sorun şu ki Ronaldo 30 dakika boyunca ısınma yaptı, teknik direktör onu maça almadı, üstelik ona basit bir söz dahi söylemedi."

Buna karşın Vingada, Ronaldo'yu da eleştirerek şunları belirtti: "Sahadan (öfkeli bir şekilde) ayrıldığında, büyük bir sorunun çıkacağı kesindi. Dolayısıyla konumları göz önüne alındığında her iki taraf da sorumluluk taşıyor. İkisi de çatışmaya götüren adımlar attı."

Milli takımda istisna yok

Ronaldo'nun uzun kariyeri göz önüne alındığında Portekiz Milli Takımı'nda özel muamele hak edip etmediğine dair Vingada şunları açıkladı: "Ronaldo, bir oyuncu ve kaptan olarak daha büyük sorumluluklar taşıyor, ancak sonuçta diğerleri gibi muamele görmelidir."

Ancak şöyle ekledi: "Fakat elbette, konumu ve ortaya koyduğu her şey göz önüne alındığında, özel bir muameleyi değil ama farklı bir ilişkiyi hak ediyor."

Şili Milli Takımı'nın eski yıldızı Arturo Vidal'ın "Ronaldo istediğini yapmakta haklı" şeklindeki açıklamaları hakkındaki görüşüne dair, deneyimli Portekizli teknik direktör şöyle yorum yaptı: "Bu, oyunculuk döneminde kendisi de özel ayrıcalıklar elde etmek isteyen birinin görüşüdür."

1993 yılında 6 ay boyunca Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Vingada sözlerine şöyle devam etti: "Büyük oyuncular ve yıldızlar diğerlerine örnek olmalıdır. Profesyonel düzeyde kimse Ronaldo'yu eleştiremez ya da ortaya koyduklarına toz kondurumaz. Bana gelince, Arturo Vidal'ın durumu iyi analiz etmediğini düşünüyorum."

"Ronaldo eskisi gibi değil"

Jesus'un Ronaldo'ya açıktan bir özür iletmeyi düşündüğünü belirten basın haberleri hakkında Vingada şöyle yorum yaptı: "Jesus'un yerinde olsaydım ne yapardım, onu anlatayım. Geçmişte milli takımların tüm kategorilerinde baş antrenör olarak görev yaptım ve zaman zaman bazı sorunlar ya da kimi durumlarda görüş ayrılıklarıyla karşılaştım."

Daha önce Mısır'ın Zamalek ve Fas'ın Wydad takımlarını çalıştıran teknik direktör şöyle devam etti: "Jesus ile Ronaldo arasında yaşananların hemen ardından, ikisi oturup baş başa konuşsalardı bu çok büyük sorunu önleyebilirlerdi diye düşünüyorum."

Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı için bir yük olup olmadığı sorulduğunda Vingada şöyle açıkladı: "Ronaldo şu anda elbette eskisinden farklı bir şekilde oynuyor. Daha fazla tecrübeye sahip ancak daha az hızlı oldu. Bu nedenle ondan verebileceği en iyiyi almak önemli. İki taraf samimi ve açık bir şekilde konuşsaydı bu durumu önleyebilirlerdi diye düşünüyorum."

Ronaldo'nun yedek kulübesinde oturma fikrini kabullenmesi gerekip gerekmediğine dair ise şu yorumu yaptı: "Şunu belirtmek isterim ki teknik direktörün oyuncuyla nasıl iletişim kuracağı ya da konuşacağı kararı özel bir çerçevede alınmalı; medyaya çıkıp açıklama yapmaya gerek yok."

Sözlerine şöyle devam etti: "Teknik direktör burada oyuncuyla konuştuğunu ve Ronaldo'nun görüşünü kabul ettiğini söyledi, ancak maç sırasında teknik direktör üzerinde anlaşılan şeye bağlı kalmadı."

"Messi, Ronaldo'nun düştüğü tuzaktan kaçındı"

Lionel Messi'nin Arjantin'e veda etme şekli ile Ronaldo'nun Portekiz'e veda etme şekli arasındaki tezat hakkında Vingada şöyle ekledi: "Messi her zaman daha az göz önünde oldu ve farklı bir kişiliğe sahip. Ayrıca sosyal medyada az görünmesi, birçok olası sorundan kaçınmasını sağladı."

Kooora'ya açıklamalarını şöyle tamamladı: "Şimdi Messi ve çevresindeki kişiler, ona milli takımdan muhteşem bir veda sağlayarak iyi bir karar aldılar. Maalesef, bu aşamada Ronaldo için işler düzelse bile aynı seviyede olmayacak."

Bunun Messi'nin Ronaldo'dan daha zeki olduğuna işaret edip etmediğine dair ise şöyle açıkladı: "Messi ve çevresindeki kişiler daha gerçekçiydi; tüm adımları oyuncunun isteklerine ve konumuna, aynı zamanda Arjantin Milli Takımı'nın konumuna uygun şekilde attılar."

"Ronaldo ve Salah aynı krizi yaşıyor"

Ronaldo ve Salah'ın durumları arasındaki karşılaştırmaya gelince, Vingada "büyük bir fark görmüyor".

Mısır Futbol Federasyonu'nun eski teknik direktörü şöyle açıkladı: "İki büyük oyuncu ve iki harika insan var; benzer koşullar yaşıyorlar. Ayrıca Hüsam Hasan ile Jorge Jesus'un kişilikleri de aynı şekilde benzer."

Salah, Mısır haberlerine göre, Angola maçının ardından 60. dakikada oyundan alınmasına tepki olarak ve ayrıca Hüsam Hasan'ın sakatlanan kaleci Muhammed eş-Şenavi'ye yönelik açıklamaları nedeniyle Mısır Milli Takımı kampından ayrıldı.

Hasan, Salah'ın Güney Afrika ile oynanacak hazırlık maçında milli takıma döneceğini ve Güney Sudan maçındaki yokluğunun "suni çim" üzerinde oynamaktan kaçınması nedeniyle olduğunu açıklamasına rağmen, Trabzonspor'un yıldızının takımının antrenmanlarına katılmak üzere Türkiye'ye gitmesi, Mısır Milli Takımı teknik direktörüyle yaşanan anlaşmazlık haberlerini doğruladı.

Vingada, Kooora'ya açıklamalarını şöyle noktaladı: "Umarım herkes burada, Portekiz'de yaşananlardan ders alır ve bu durum başka hiçbir yerde tekrarlanmaz. Futbol ve bu harika oyuncular, sahada ortaya koydukları tüm o olağanüstü şeylerle her zaman hafızamızda kalmalı."