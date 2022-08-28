Son dönemde adı transfer söylentileriyle anılan Mario Balotelli, Ümraniyespor maçının ardından Vincenzo Montella ile tartıştı.

Süper Lig'de dördüncü hafta karşılaşmaları sürerken, Cumartesi akşamı seansına Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile vatandaşı Mario Balotelli'nin tartışması damga vurdu. Dünyaca ünlü iki ismin yaşadığı bu gerginliği futbolcular ve yöneticiler ayırırken, yaşanan tartışma İtayan yıldızın kulüpteki geleceğini transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala belirsizliğe sürükledi.

Maçın son düdüğüyle birlikte sahaya giren Montella hakemlerle diyaloğa giren Balotelli'ye sözlü bir tepkide bulunurken, hocasına arkasını dönerek bazı kelimeler sarf eden Balotelli'nin sözleri, deneyimli teknik direktörü çileden çıkardı. Tartışmayı yatıştırmak için araya giren isimlere de tepki gösteren Montella, yardımcı antrenörleri tarafından zorlukla sakinleştirildi.

Ne söylendi?

Yaşanan bu olayın ardından Balotelli asbaşkan Metin Korkmaz tarafından soyunma odasına götürüldü. Adana Demirsporlu taraftarların gözlerinin önünde gerçekleşen bu olayın ardından taraftarların Montella'yı tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulunması da dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı. Maçın ardından beIN Sports'a yaşanan tartışmayı değerlendiren Montella, bu durumun abartılmaması gerektiğini söyledi:

"Bu konuda bir şey söylememe gerek yok. Sadece kendi beklentilerimin altında kaldığını söyleyebilirim. Maçın sonunda böyle gerginlikler olabilir. Başka bir şey eklemeyeceğim. Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay"

Son dönemde düşüşe geçen kariyerini Adana Demirspor forması altında yeniden ayağa kaldıran 32 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giydiği Süper Lig'de 18 kez gol sevinci yaşamıştı. Kariyeri boyunca Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Marsilya ve Nice gibi önemli kulüplerin formasını giyen Balotelli'nin adı bir süredir çok sayıda takımla anılıyordu.