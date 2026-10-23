Geçen sezon durum basitti: Bayern Münih’in stoperleri Dayot Upamecano ve Jonathan Tah’tı. İkiliden biri forma giyemediğinde teknik direktör Vincent Kompany’nin alternatifleri Min-jae Kim ve Hiroki Ito’ydu. Böyle durumlarda takım içindeki “hiyerarşi” ya da “sıralama”dan söz edilir. Kompany yaz aylarında “İnsanlar böyle sıralamalar yapmayı seviyor” demiş, bundan pek hoşlanmadığını da belli etmişti.

Rakamlar ise Bayern savunmasında rollerin net olduğunu gösteriyordu: Tah, 2025/26 sezonunda 49 resmî maça çıkarken Upamecano 42 maçta görev almıştı. Kim ise ekim sonuna kadar Bundesliga’da toplam yalnızca 91 dakika oynayabilmişti. Ito’nun rolü daha da sınırlıydı. Ancak Münih ekibinde durum artık değişti ve rekabet çok daha açık hâle geldi. Bunun tek bir nedeni var: Güçlü bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçiren Min-jae Kim, ciddi bir alternatif hâline geldi ve önemli maçlarda Jonathan Tah’ın forma sürelerinden pay aldı.

Güney Koreli stoper, hem VfB Stuttgart’a karşı Bundesliga’nın açılış maçında (5-1), hem geçen hafta sonu RB Leipzig ile oynanan zirve mücadelesinde (6-1), hem de çarşamba günü Arsenal’e karşı oynanan ve merakla beklenen Şampiyonlar Ligi maçında (2-2) savunmanın merkezinde Dayot Upamecano’nun yanında ilk 11’de başladı. Bu gelişmeyi Kim’den çok Kompany öngörmüş gibiydi.

Stoper, nisan ayında Koreli yayın organı Footballist ile konuşurken az süre aldığı 25/26 sezonuna ilişkin, “Daha önce uzun süre oynamadığım bir dönem yaşamamıştım, bu yüzden başlangıçta biraz zordu” demişti. “Sürekli oynamanın çözüm olduğunu düşünürdüm ama şimdi forma için mücadele eden oyuncu olarak durumumdan memnunum” diye eklemişti. Ne meydan okumuş ne de büyük laflar etmişti; tam tersine.

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Bayern Münih, Min-jae Kim ile neden yollarını ayırabilirdi?

Bu açıklamalar, Kim’in yaz aylarında Bayern Münih’ten ayrılabilecek isimler arasında sıkça anılmasına da yol açtı. Öne sürülen mantık şuydu: Münih ekibinin 2023’te 50 milyon euro ödediği bir oyuncunun piyasa değeri, onu yedek kulübesinde fazla tutarak düşürülmemeliydi. Kim’e talip çıkarsa stoperdeki yedek oyuncu rolü, 29 yaşındaki Güney Koreliden daha genç ve Upamecano ile Tah’tan öğrenebilecek bir oyuncuya verilebilirdi.

Örneğin Yann Aurel Bisseck’in transferi gündeme geldi; çünkü Bisseck ihtiyaç hâlinde sağda da görev yapabilirdi. Luka Vuskovic’in adı da Säbener Straße’de defalarca konuşuldu ve sportif direktör Max Eberl bile bu konuda açıklama yapmak zorunda kaldı: “Biz para mı sıçıyoruz!”

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Ancak Kim’in olası transferi gerçekleşmedi ve bugün bu konudaki bütün söylentiler oldukça mantıksız görünüyor. Çünkü Kim, sezon öncesi hazırlık döneminde yoğun çalıştı ve Bayern yöneticilerini etkiledi. Eberl daha ağustos ayında, “Min-jae geçen sezon kendini iyice toparladı ve şimdi bunu sürdürüyor” demişti. “Artık üç stoperimiz var ve üçü de dünya çapında” değerlendirmesini yapmıştı. Kompany de daha önce yedek oyuncusu olan Kim’i övmüştü: “Min-jae’yi tebrik etmek istiyorum. Durum ne olursa olsun sahada gerekeni yapıyor, saha dışında konuşmuyor. Antrenmanda da sahada da elinden gelen her şeyi veriyor” diyen Belçikalı teknik direktör, memnuniyetini dile getirmişti.

Bayern’in stoper hattında son durum ne?

Bu yaklaşım Kompany’yi etkilemekle kalmadı, Kim’e geçen sezona göre çok daha sık forma vermeye de ikna etti. Artık onun için gerçekten vazgeçilmez olan tek oyuncu Upamecano. Tah ve Kim ise ikinci stoperlik görevini bir tür dönüşümlü oynama düzeniyle paylaşıyor. Bu nedenle Koreli oyuncu hakkında yeniden transfer söylentileri çıkması şaşırtıcı: Önce İngiltere şampiyonu Arsenal’in Kim’le ilgilendiği bildirildi, ardından Milan da gündeme geldi.

Teknik direktör Kompany’nin düzenli olarak forma verdiği Kim’in 2028’e kadar süren sözleşmesine rağmen Bayern Münih’in olası bir transferine onay vermesini düşünmek zor. Oyuncunun kendisi de Bayern’den ayrılmak istemeyecektir. Sonuçta Kim, kendi ifadesine göre Upamecano ve Tah’ın gerisinde forma için mücadele eden oyuncu olmaktan bile memnundu. Artık bu konumda da değil.