Geçen sezon durum basitti: Bayern Münih'in stoper ikilisini Dayot Upamecano ve Jonathan Tah oluşturuyordu. Bu ikiliden biri forma giyemediğinde ise teknik direktör Vincent Kompany'nin alternatifleri Min-jae Kim ve Hiroki Ito'ydu. Böyle durumlarda takım içi "hiyerarşi" ya da "sıralama"dan söz edilir. Kompany yaz aylarında, "İnsanlar böyle sıralamalar yapmayı seviyor" demişti. Bunun pek hoşuna gitmediği de belliydi.

Ancak rakamlar, FCB savunmasında belirgin bir sıralama olduğuna işaret ediyordu: Tah, 2025/26 sezonunda 49, Upamecano ise 42 resmi maçta forma giydi. Kim ise ekim sonuna kadar Bundesliga'da toplam yalnızca 91 dakika oynayabildi. Ito'nun rolü daha da sınırlıydı. Fakat Münih ekibinde durum değişti ve rekabet çok daha açık hâle geldi. Bunun tek nedeni ise bir oyuncu: Min-jae Kim, başarılı bir sezon öncesi hazırlık döneminin ardından gerçek bir alternatif hâline geldi ve önemli maçlarda Jonathan Tah'ın oynama sürelerinden pay aldı.

Güney Koreli stoper, hem VfB Stuttgart'a karşı oynanan Bundesliga açılışında (5-1), hem geçen hafta sonu RB Leipzig ile yapılan önemli mücadelede (6-1), hem de çarşamba günü Arsenal'e karşı oynanan ve merakla beklenen Şampiyonlar Ligi maçında (2-2) savunmanın merkezinde Dayot Upamecano'nun yanında ilk 11'de başladı. Bu gelişmeyi Kim'in kendisinden çok Kompany öngörmüştü.

Savunma oyuncusu, nisan ayında Koreli internet sitesi Footballist ile yaptığı söyleşide az süre aldığı 25/26 sezonuna ilişkin, "Daha önce hiç uzun süre oynamadığım bir dönem yaşamamıştım. Bu yüzden başlangıçta biraz zordu" dedi. "Sürekli oynamanın çözüm olduğunu düşünürdüm ama artık forma için mücadele eden oyuncu olarak bulunduğum durumdan memnunum" diye ekledi. Ne bir meydan okuma ne de büyük laflar; tam tersiydi.

Gelecek maçlar SCF Bundesliga 12:30 FCB

Bayern Münih, Min-jae Kim ile neden yollarını ayırabilirdi?

Bu sözlerin ardından Kim, yaz aylarında Bayern Münih'ten ayrılabilecek oyunculardan biri olarak sıkça gündeme geldi. Öne sürülen mantık şuydu: Münih ekibinin 2023'te 50 milyon euro ödediği bir oyuncunun piyasa değeri, onu yedek kulübesinde çok fazla tutarak düşürülmemeliydi. Kim'e talip çıkarsa stoperdeki yedek oyuncu rolü, 29 yaşındaki Güney Koreliden daha genç ve Upamecano ile Tah'tan öğrenebilecek bir oyuncuya verilebilirdi.

Örneğin Yann Aurel Bisseck'in transferi gündeme geldi; çünkü ihtiyaç hâlinde sağ tarafta da görev yapabilirdi. Luka Vuskovic'in adı da Säbener Straße'de tekrar tekrar konuşuldu ve sportif direktör Max Eberl bile konuya ilişkin açıklama yapmak zorunda kaldı: "Biz para mı sıçıyoruz!"

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Ancak Kim'in olası transferi gerçekleşmedi ve artık bu konudaki bütün söylentiler oldukça saçma geliyor. Kim, sezon öncesi hazırlık döneminde çok çalıştı ve Bayern yöneticilerini etkiledi. Eberl daha ağustos ayında, "Min-jae geçen sezon oyununu tamamen istikrara kavuşturdu ve şimdi bunu sürdürüyor" demişti. "Şimdi üç stoperimiz var, üçü de dünya çapında" değerlendirmesini yapmıştı. Kompany de daha önce yedek bıraktığı oyuncusunu övdü: "Min-jae'yi kutlamak istiyorum: Durum ne olursa olsun sahada görevini yapıyor, saha dışında konuşmuyor. Antrenmanda da sahada da elinden gelen her şeyi veriyor" diyen Belçikalı teknik adam, memnuniyetini dile getirdi.

Bayern'in stoper hattında son durum ne?

Bu yaklaşım Kompany'yi etkilemekle kalmadı; Kim'e geçen sezona kıyasla çok daha sık forma verme konusunda da ikna etti. Artık onun için yalnızca Upamecano gerçekten vazgeçilmez. Tah ve Kim ise ikinci stoper pozisyonunda bir tür iş paylaşımı yapıyor. Bu tabloya rağmen Koreli oyuncuyla ilgili yeniden transfer söylentilerinin çıkması şaşırtıcı: Önce İngiltere şampiyonu Arsenal'in onunla ilgilendiği bildirildi, ardından Milan da gündeme geldi.

Kompany'nin şu sıralar düzenli olarak forma verdiği Kim'in olası bir transferine Bayern Münih'in onay vermesini düşünmek zor. Kim'in Münih ekibiyle sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Oyuncunun kendisi de FCB'den ayrılmak istemeyecektir. Ne de olsa Kim, kendi ifadesine göre Upamecano ve Tah'ın arkasında forma için mücadele eden oyuncu olmaktan bile memnundu. Artık bundan daha fazlası.