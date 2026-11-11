Vincent Kompany, geçen ay aniden ve endişe verici biçimde yere yığılmasının ardından ilk kez Bayern Münih'in antrenman tesislerine döndü. 40 yaşındaki teknik direktör, meninks irritasyonu ve omuz çıkığı sonrası iyileşme sürecini sürdürüyor. Saha kenarına tam olarak ne zaman döneceği ise henüz netleşmedi.

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Kompany, Sabener Strasse'ye döndü

Kompany, 23 Ekim'de aniden yere yığılmasının ardından ilk kez Bayern'in antrenman tesisleri Sabener Strasse'ye duygusal bir dönüş yaptı. 40 yaşındaki teknik direktör, kulübün ikinci takımıyla yapılan rutin bir antrenman sırasında rahatsızlanınca çalışanlar ve oyuncular arasında endişe yarattı.

Sağlık uzmanları, Belçikalı teknik direktöre bu korkutucu olayın ardından meninks irritasyonu teşhisi koydu. Bu ciddi sağlık sorunu, Kompany'yi görevlerine ara vermek zorunda bıraktı. Bayern'in tüm kulvarlardaki son beş maçında takımının başında yer alamadı.

Kulüp, zorlu bir dönemin ardından teknik direktörünün kesinlikle “iyileşme yolunda” olduğunu resmen doğruladı. Kompany, devam eden rehabilitasyonunu alışık olduğu Sabener Strasse tesislerinde sürdürecek.

Ağrılı omuz çıkığıyla da mücadele ediyor

Kompany, meninks irritasyonu teşhisinin yanı sıra ağrılı bir fiziksel sorunla da uğraşıyor. Teknik direktörün, antrenman sahasında yere yığıldığında düşmenin etkisiyle omzunun çıktığı bildirildi.

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Kompany, kendisine özel hazırlanan fiziksel rehabilitasyon programına başlarken kısa süre önce Sabener Strasse tesislerine kolu askıda gelirken görüntülendi. Kulübün resmî açıklamasında, genel kondisyonunu yeniden kazanma sürecinde olumlu ilerleme kaydettiği belirtilerek taraftarlara güvence verildi.

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Sportif direktör Max Eberl, Kompany'nin sağlık durumuna ilişkin düzenli bilgilendirmeler yaparak kulübün dış iletişiminde öncülük etti. Bayern yönetimi, teknik direktörünün bu hassas dönemde en iyi tıbbi desteği almasını sağlıyor.

Danks görevi sorunsuz devraldı

Kompany tamamen iyileşmesine odaklanırken A takımın başına Aaron Danks geçti. Yardımcı antrenör, teknik direktörün zorunlu yokluğunda oldukça zorlu bir maç takvimini başarıyla yönetti.

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Danks, kısa süre önce Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında alınan etkileyici 2-0'lık galibiyette takımın başındaydı ve Avrupa sahnesinde taktik disiplin ortaya koydu. Ardından, ligde zirveyi yakından ilgilendiren ve merakla beklenen Borussia Dortmund maçında takımını zorlu mücadele sonunda alınan 2-2'lik beraberliğe taşıdı.

Bu kritik sonuçlar, Bayern'in hem ligde hem de Avrupa'da hedefleri doğrultusunda ilerlemesini sağladı. Sezona gergin bir başlangıcın ardından Bayern, şu anda Bundesliga'da rakibi Dortmund'un yalnızca averajla önünde lider durumda.

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Saha kenarına dönüşü bekleniyor

Kompany tamamen iyileşme yolunda olumlu adımlar atsa da yedek kulübesindeki görevine resmen döneceği tarih henüz kesinleşmedi. Kulübün sağlık ekibi, kısa vadeli futbol ihtiyaçları yerine uzun vadeli sağlığına öncelik vererek rehabilitasyon sürecini aceleye getirmeyecek.

Mevcut milli ara, teknik direktöre kulüp maçlarının aralıksız baskısı olmadan yalnızca sağlığına odaklanması için uygun bir fırsat sunuyor. Bu sırada A takım antrenmanlarını ve taktik hazırlıklarını Danks'in yönetmeye devam etmesi bekleniyor.

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Bayern, 20 Kasım Cuma günü Bundesliga maçlarına dönecek. Allianz Arena'da Koln'ü ağırlayacak takım, üç puan alarak Almanya'nın en üst ligindeki az farkla sürdürdüğü liderliğini korumayı hedefliyor.