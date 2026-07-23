Oyuncu olarak ayrılışından 11 yıl sonra Dante, bu yaz teknik direktör olarak Bayern Münih'e geri döndü. Şu anda 42 yaşında olan Brezilyalı, rezerv takımın başına geçti; ayrıca bundan böyle UEFA Gençlik Ligi'nde U19 takımını da çalıştıracak.

Münih'e vardığında bazı tanıdık simalarla karşılaştı: Elbette kulübün patronu Uli Hoeneß, ama aynı zamanda sportif yönetici Max Eberl; ikisi bir dönem Borussia Mönchengladbach'ta da aynı anda görev yapmıştı. Säbener Straße'deki kulüp tesislerinde altyapı açısından çok şey değişmiş, şu anda da yenileme çalışmaları sürüyor. Ancak Dante'nin dikkatini kulübün yapılanmasında çok daha temel bir yenilik çekti; bunun nedeni de A takım teknik direktörü Vincent Kompany.

"Genç oyuncuları geliştirmeyi ve onları oynatmayı istiyor" diyen Dante, perşembe günü SPOX'un da katıldığı küçük bir basın toplantısında konuştu. "Ben Bayern'i böyle tanımadım. Genç oyuncuların o dönemde, şimdi Vinnie döneminde sahip oldukları kadar çok şansı yoktu."

Bayern Münih'te Dante'den Vincent Kompany ile ilişkisine dair açıklama

Eski stoper, 2012 ile 2015 yılları arasında Bayern Münih forması giydi. Teknik direktör Jupp Heynckes yönetiminde 2013'te üçleme kazandı, ardından Pep Guardiola döneminde başka kupalar geldi. Münih ekibi o dönemde son derece başarılı bir süreç yaşadı, ancak aynı zamanda kulübün kendi altyapısından oyuncu yetiştirme konusunda sıkıntılar vardı. Çok az yetenek A takıma yükselmeyi başarabildi. Kompany döneminde ise durum tamamen farklı: Önce Lennart Karl'ın çıkış yapmasını sağladı, geçen sezon da dokuz başka yeteneğin A takımda ilk maçına çıkmasına imkan tanıdı.

Dante, bu eğilimi daha da güçlendirmeyi kendi görevi olarak görüyor: "Buradaki ana hedefim çocukları geliştirmek." Buna göre dördüncü seviye Regionalliga Bayern'deki sıralama daha çok ikincil planda kalıyor. "Umarım genç oyuncularla iyi bir çalışma ortaya koyarım ve Vinnie de onlardan daha fazlasını oynatır." Şu anda en umut verici adaylar arasında stoperler Filip Pavic ile Cassiano Kiala, ön libero Erblin Osmani ve iki hücum oyuncusu Maycon Cardozo ile Wisdom Mike gösteriliyor.

Dante'nin kendi ifadesine göre taktik açıdan takımıyla "istediğimi yapabilirim." Ancak günlük antrenman düzeninde, oyuncularını Kompany'nin uyguladığına benzer çalışmalarla özellikle A takım idmanlarına hazırlamak istiyor. Dante, Kompany ile daha şimdiden "iyi bir iletişimi" olduğunu vurguladı. "Sürekli telefonda konuşuyoruz ve onunla iki ya da üç kez görüştüm." Son olarak salı günü: Kompany ve Dante, farklı yaş gruplarından 60'tan fazla oyuncunun katıldığı büyük bir seçme antrenmanını birlikte yönetti.

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Max Eberl, Dante'yi Bayern Münih'e getirdi

Dante'nin rezerv takımı, cuma günü SC Eltersdorf'a karşı sahasında oynayacağı maçla yeni Regionalliga sezonuna başlayacak. Kuşkusuz en büyük öne çıkan karşılaşmalar, ezeli rakip TSV 1860'a karşı oynanacak iki derbi olacak. "17 Ekim, bunu biliyorum" diyen Dante, ilk maçın tarihini hiç düşünmeden söyledi ve güldü. "İlk hazırlık maçımızdan sonra taraftarlarımız bizi karşıladı ve hemen 'Derbi! Derbi!' diye bağırdı. Böyle maçlarda daha fazla duygu, daha fazla adrenalin oluyor."

Dante, aktif kariyerini bu yaz Fransa'da OGC Nice'te noktaladı. Şimdi Bayern Münih rezerv takımını çalıştırıyor olmasını ise sportif yönetici Max Eberl'e borçlu. "Münih'teydim" diye anlattı Dante, tam tarihi artık hatırlayamadığını da ekledi. "Max'e 'Buluşalım, bir kahve ya da başka bir şey içelim' dedim. Sonra konuştuk. 'Ne yapıyorsun? Sonrasında ne yapacaksın?' Ben de ona kesinlikle teknik direktör olmak istediğimi anlattım. Sonra sürekli fikir alışverişinde bulunduk. 'Ne düşünüyorsun? Gelecek yıla nasıl giriyorsun?' Ben de 'Henüz bilmiyorum' dedim. Sonra bu iş böyle gelişti."

Dante, teknik direktör olarak kendisini özellikle eski yol arkadaşlarından üç isme göre şekillendirmek istiyor: Pep Guardiola, Jupp Heynckes ve bir dönem Gladbach'ta birlikte çalıştığı Lucien Favre. "Pep'ten iyi olanlar, Jupp'tan iyi olanlar, Favre'den iyi olanlar. Bunlardan Dante'nin teknik direktör kimliğini inşa etmem gerekiyor."