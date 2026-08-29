Henüz birkaç hafta önce Vincent Kompany için Min-Jae Kim’i kamuoyu önünde doğru şekilde konumlandırmak önemliydi. Sonuçta Güney Koreli savunmacı o dönemde hâlâ olası bir satış adayı olarak görülüyordu. Jonathan Tah’ın geçen yaz gelişiyle birlikte sahip olduğu bu statü, Kim’in önemli maçlarda çoğunlukla yedek kulübesinde oturduğu geçen sezonun ardından iyice pekişmişti.

Kim, o dönemde çıkan sayısız habere göre, uygun bir teklif gelmesi halinde Bayern Münih’ten ayrılabilirdi. Münih ekibine ve stoperin kendisine zaman zaman daha az, zaman zaman daha fazla somutluk taşıyan ciddi ilgi olduğu da konuşuluyordu. Ancak özellikle Kim’in, Manchester United, Aston Villa ve Arsenal gibi kendisiyle ilgilenen kulüpleri iddialara göre birer birer geri çevirdiği belirtildi.

Alman rekortmen şimdi bu karardan fazlasıyla fayda sağlıyor. Çünkü Güney Koreli oyuncu, sezonun ilk iki resmi maçında sürpriz şekilde bir kez Dayot Upamecano’nun, bir kez de Tah’ın yerine ilk 11’de sahaya çıktı ve hem BVB’ye karşı Süper Kupa’da hem de Bundesliga açılışında VfB Stuttgart karşısında gelen 5-1’lik şovda ikna edici bir performans sergiledi.

Vincent Kompany, Bayern Münih’te Kim’e övgüler yağdırdı: "Her durumda doğru tepkiyi verdi"

Kompany için bu elbette sürpriz değildi. Çünkü daha birkaç hafta önce Bayern’in kağıt üzerinde üçüncü stoperi için güçlü bir savunma yaparken de ortaya çıkmıştı ki rekortmenin teknik direktörü Kim’e büyük değer veriyor ve Münih ekibinin stoper hiyerarşisini basının değerlendirdiği kadar net görmüyor.

Münih ekibi ağustos başında Asya turu kapsamında Kim’in ülkesine gittiğinde, Belçikalı teknik adam adeta ikinci planda görülen öğrencisine övgüler yağdırmıştı. Kim’in yeniden uzun süreli bir yedek rolüyle karşı karşıya kalacağı yönündeki iddialar sorulduğunda Kompany, kafileyle gelen muhabirlere "Her şeyi bu kadar mutlak söylemeyin" diyerek çıkışmıştı: "Benim hoşuma giden bir rekabetten söz ediyoruz. En önemli şey sahada kendini kanıtlamak. Bu konuda Min-Jae’ye bir iltifat etmek istiyorum. Ne olursa olsun odaklanmış kalıyor ve sahada konuşan tarafı icraatları oluyor."

Geçen sezonda, Kim’in ancak son haftalarda ve zaten sonucu belli olan Bundesliga’da daha büyük bir rol alabildiği dönemde, 29 yaşındaki oyuncuyla daha sık konuşmak istediğini ama bunu defalarca yeniden düşündüğünü söyledi. Kompany, "Min-Jae ile konuşmanın belki de doğru zamanı olduğunu düşündüğüm birçok durum oldu" dedi. "Bazen onunla konuştum, bazen de onu rahat bıraktım. Her durumda doğru tepkiyi verdi ve hem antrenmanda hem sahada her şeyini ortaya koydu."

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Min-Jae Kim, Bayern Münih’te yüksek bir itibara sahip: "Harika bir karakter"

Kompany’nin başarılı kadro yönetiminin ve Kim’in duruma sakin ama son derece profesyonel yaklaşımının karşılığını şimdi Bayern alıyor. Çünkü planlandığı üzere yaklaşan sezonun bilindiği gibi ancak 5 Haziran 2027’de Madrid’de sona ermesi bekleniyor. Münihli profesyonelleri o noktaya giden yolda uzun ve sürekli bir yüklenme dönemi bekliyor; üstelik bu, Dünya Kupası nedeniyle son derece kısa geçen bir yaz tatilinin ardından geliyor ve özellikle Upamecano’nun bunu hâlâ bacaklarında hissetmesi muhtemel. Kompany’nin Dünya Kupası yarı finalisti oyuncusunu Süper Kupa’da BVB karşısında dinlendirmesi de haksız değildi.

İşte bu noktada, Kim gibi şu anda son derece güvenilir bir alternatife bu yaz veda edilmemiş olması tam isabet oldu. Ya da tersinden bakıldığında, bir dönem Napoli’den gelen "Canavar"ın ayrılığa değil, Münih’teki rekabet ortamına kalmaya karar vermesi FCB için büyük bir şans oldu. Bu ayrılık Bayern kasasına bir kez daha ciddi bir bonservis geliri sokabilirdi ama aynı zamanda şimdi sezon başındaki yük yönetimini rahatça yapmalarını erkenden mümkün kılan önemli bir kadro oyuncusunu da ellerinden almış olurdu.

Üstelik Kim, biraz utangaç yapısından kaynaklanan bazı varsayımların aksine takım içinde son derece yüksek bir itibara sahip. Örneğin Serge Gnabry, birkaç ay önce kamuoyu önüne çok nadir çıkan Kim hakkında "Harika bir karakter, takımdaki herkes onu seviyor" demişti.

Kompany de kısa süre önce Güney Koreli oyuncunun aslında tam bir neşe kaynağı olduğunu vurguladı. Belçikalı teknik adam, "İnsanlar onun inanılmaz bir mizah anlayışı olduğunu bilmiyor" dedi ve ekledi: "Bu gerçekten doğru. Min-Jae’nin yanında ne zaman bir oyuncu olsa, Min-Jae gülmeye başlıyor. Belki de insanların onun hakkında bilmediği tarafı bu."

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Bayern Münih’te Min-Jae Kim: "Canavar" yerine hata makinesi

"İnsanların" Kim’le Münih’e 2023’te gelişinden bu yana salt sportif açıdan ilişkilendirdiği şeyler bazen - ve bir noktadan sonra giderek daha sık - o kadar da iltifat sayılmazdı.

2023/24 sezonunda Real Madrid’e karşı yarı final ilk maçında iki büyük hata yaptı ve o dönemki teknik direktör Thomas Tuchel bunları kamuoyu önünde bile eleştirmiş, ardından Kim’i Matthijs de Ligt ile Eric Dier lehine kenara çekmişti.

"Canavar" yerine hata makinesi; eleştirmenler özellikle Inter’e karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarındaki zayıf performanslarının ardından bu görüşte birleşti; Kim o karşılaşmalarda yenilen dört golün üçünün en azından bir kısmında rol sahibiydi. Bu süreçte unutulan şey ise şuydu: Kim, milli takıma yaptığı uzun yolculuklar ve genel fikstür yapısı nedeniyle o dönemde dünya çapında en fazla yüklenen oyunculardan biriydi. FIFPro da onun için kamuoyu önünde alarm vermiş ve Güney Koreli oyuncuda uzun vadeli sağlık sorunları konusunda uyarıda bulunmuştu; üstelik Kim o dönemde zaten kıştan itibaren geçmeyen Aşil tendonu sorunlarıyla sezonun geri kalanında mücadele ediyordu.

Min-Jae Kim, Bayern Münih’te yedek rolünden memnun

Belki de bu geçmiş nedeniyle, Bayern’in geçen yaz Tah’ı bonservissiz transfer edip önüne koyduğu dönemde Kim’in kendisi de bundan hiç memnuniyetsiz görünmüyordu. Tah hemen ilk 11 oyuncusu oldu ve hatta takım konseyinin bir parçası haline gelirken, Kim de sonrasında kulübeye çekildi.

Nisan ortasında Kore medyasından Footballist’e konuşan Kim, "Daha önce oynamadığım uzun bir dönem hiç yaşamadım, bu yüzden başlangıçta biraz zordu. Ama zamanla bunun olumlu bir tarafı da olduğunu fark ettim" dedi: "Sürekli oynamanın çözüm olduğunu düşünüyordum ama şimdi meydan okuyan oyuncu olarak bulunduğum durumdan memnunum."

Aynı şeyi ağustosta, Kompany’nin kendisini göklere çıkarmasının ardından bir kez daha tekrarladı. O dönemde, "Jonathan Tah ve Dayot Upamecano ile rekabet edebildiğim için çok mutluyum" dedi: "Bayern Münih’te her sezon güçlü bir rekabet olur. Ama birbirimizle de iyi anlaşıyoruz. Ayrıca çok fazla fikir alışverişi yapıyoruz, bu yüzden çok memnunum. Onlardan çok şey öğrenebilirim."

Dayot Upamecano, Bayern Münih’te Kim için örnek olabilir

Hatta en azından Upamecano bu konuda ona örnek de oluyor olabilir. Fransız oyuncu da RB Leipzig’den transferinin ardından başlangıçta dikkatsiz savunmacı ya da DFB-Pokal’da Borussia Mönchengladbach karşısında alınan tarihi 0-5’lik hezimetteki efsanevi korku performansının ardından Bild gazetesinin ona taktığı lakapla "Pannen-Upa" olarak şüpheli bir üne sahipti.

Bu kadar büyük yeteneğe sahip stoperin oyununa zaman zaman rakibe gol getiren, saç baş yolduran hatalar karışıyordu. Ancak artık bunları neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Upamecano, dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak görülüyor. Kim için belki henüz bu söylenemez ama Güney Koreli oyuncuda bu yaz, Bayern’in bir zamanlar 50 milyon euro bonservis ödemeye değer bulduğu İtalya’daki "Canavar"dan yeniden çok daha fazla iz var.

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Min-Jae Kim, Bayern Münih’te yaz döneminin gizli kazananı

Çünkü performans açısından bakıldığında - en azından sezonun ilk iki resmi maçı bunu gösterdi - Güney Koreli oyuncu şimdilik hata makinesi yönündeki tartışmalı imajını geride bırakmış görünüyor. BVB karşısında Kim son derece sağlam oynadı ve hatta yanındaki Tah’tan daha iyi bir görüntü verdi. VfB karşısında ise Bundesliga açılışında maçın başındaki Joshua Kimmich ile yaşadığı anlaşmazlık da onun dengesini bozmadı.

Hem Güney Koreli hem de aşırı motive DFB kaptanı kafa topuna yükseldi, Kimmich istemeden topu Dzenan Pejcinovic’in koşu yoluna uzattı ama Upamecano tehlikeyi uzaklaştırdı. Ardından Kim, hazırlık dönemindeki olumlu izlenimleri doğruladı; geriden çıkışta birkaç akıllı yerden pas oynadı, koşu düellolarında son derece dinamik göründü ve hem yerde hem havada ikili mücadelelerde kararlıydı.

Kim, sezonun başında tam anlamıyla formunun zirvesinde görünüyor. Belki de gerçekten geçen sezon bir önceki yıldaki 3.593 dakika yerine "yalnızca" 2.051 dakika sahada kalmasından - ve bunların bazılarında da ciddi şekilde fiziksel olarak sıkıntılı olmasından - ve sık sık Tah ile Upamecano’ya öncelik verilmesinden fayda sağlıyor. Stoper rotasyonunda net üçüncü seçenek olarak geçirdiği dönemin ona özellikle fiziksel ama aynı zamanda zihinsel anlamda iyi geldiği izlenimi oluşuyor.

Kompany ve Bayern için bu bir nimet. Kim’in dikkat çekici gelişimine rağmen, sonunda stoper hattında ciddi bir rekabet doğması ve Belçikalı teknik adamın Upamecano/Tah ikilisini sezonun en önemli maçlarında da bozması şu an için hâlâ oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Ama sonuçta: "Her şeyi bu kadar mutlak söylememek" gerekir.

Min-Jae Kim: Bayern Münih’te istatistikler ve performans verileri

Sezon Maç Gol Asist Oyun süresi 2026/27 2 - - 174 2025/26 37 1 1 2.051 2024/25 43 3 - 3.593 2023/24 36 1 2 2.765







