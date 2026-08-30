Vincent Kompany, daha birkaç hafta önce bile Min-Jae Kim’i kamuoyu önünde doğru şekilde konumlandırmayı kendine görev edinmişti. Ne de olsa Güney Koreli oyuncu o dönemde hâlâ olası satış adaylarından biri olarak görülüyordu. Geçtiğimiz yaz Jonathan Tah’ın gelişinden bu yana taşıdığı bu statü, özellikle de Kim’in önemli maçlarda çoğunlukla yedek kulübesinde oturduğu geçen sezonun ardından giderek daha da pekişmişti.

Kim, o dönemde çıkan sayısız habere göre, uygun bir teklif gelmesi halinde Bayern Münih’ten ayrılabilirdi. Zaman zaman daha somut, zaman zaman daha muğlak biçimde, Münih ekibine ve stoperin kendisine de oldukça ciddi teklifler geldiği söyleniyordu. Ancak özellikle Kim’in, Manchester United, Aston Villa ve Arsenal gibi ilgili kulüplere iddialara göre art arda ret yanıtı verdiği belirtildi.

Alman rekor şampiyonu şimdi bu karardan fazlasıyla faydalanıyor. Zira Güney Koreli oyuncu, sezonun ilk iki resmi maçında sürpriz şekilde birinde Dayot Upamecano’nun, diğerinde ise Tah’ın yerine ilk 11’de yer aldı ve hem BVB’ye karşı oynanan Süper Kupa’da hem de Bundesliga açılışında VfB Stuttgart karşısında alınan 5-1’lik gösterişli galibiyette ikna edici bir performans sergiledi.

"Jona, Upa ve Min-Jae ile sahip olduğumuz yapı bu", diye övgü dolu sözler sarf etti sportif direktör Max Eberl cuma günkü maçın ardından. "Artık üç net stoperimiz var, üçünün de dünya çapında olduğunu söylemek gerekir. Bence birçok kulüp, bu üç oyuncudaki kalite nedeniyle bizi kıskanıyordur."

Vincent Kompany, Bayern Münih’te Kim için övgü yağdırdı: "Her durumda doğru tepki verdi"

Kompany için bu elbette sürpriz değildi. Zira daha birkaç hafta önce Bayern’in kâğıt üzerindeki üçüncü stoperi için güçlü bir savunma yaptığında da, rekor şampiyonun teknik direktörünün Kim hakkında ne kadar yüksek düşündüğü ve Münih ekibinin stoper hiyerarşisini basının değerlendirdiği kadar net görmediği ortaya çıkmıştı.

Münih ekibi, ağustos ayı başında Asya turu kapsamında Kim’in ülkesine uğradığında, Kompany adeta ikinci planda görülen öğrencisine övgüler yağdırmıştı. Kim’in yeniden uzun süreli yedek rolüyle karşı karşıya kalacağı yönündeki iddialar sorulduğunda, birlikte seyahat eden muhabirleri şöyle uyarmıştı: "Her şeyi bu kadar mutlak söylemeyin. Burada benim hoşuma giden bir rekabetten söz ediyoruz. En önemlisi sahada kendini kanıtlamak. Bu konuda Min-Jae’ye bir övgüde bulunmak istiyorum. Ne olursa olsun odaklanmış kalıyor ve sahada konuşmasına izin verdiği şey eylemleri oluyor."

Kompany, geçen sezon Kim’le sık sık konuşmak istediğini, ancak bunu birçok kez yeniden düşündüğünü söyledi. Kim, zaten kaderi belli olmuş Bundesliga’da ancak son haftalarda daha büyük bir rol oynayabilmişti. "Min-Jae ile konuşmak için belki de doğru anın bu olduğunu düşündüğüm birçok durum oldu", dedi Kompany. "Bazen onunla konuştum, bazen de onu kendi haline bıraktım. Her durumda doğru tepki verdi ve antrenmanlarda da sahada da her şeyini ortaya koydu."

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Min-Jae Kim, Bayern Münih’te yüksek bir saygınlığa sahip: "Harika bir karakter"

Kompany’nin başarılı kadro yönetimi ile Kim’in duruma sakin ve son derece profesyonel yaklaşımının karşılığını şimdi Bayern alıyor. Çünkü planlandığı üzere yaklaşan sezonun 5 Haziran 2027’de Madrid’de sona ermesi bekleniyor. Münihli profesyonelleri o tarihe kadar uzun ve kalıcı bir yoğunluk dönemi bekliyor. Üstelik bu, Dünya Kupası nedeniyle son derece kısa geçen bir yaz arasının ardından geliyor; bu durum özellikle Upamecano’nun hâlâ etkisini hissettiği bir süreç olabilir. Kompany’nin, Dünya Kupası yarı finalisti oyuncusunu BVB’ye karşı Süper Kupa’da dinlendirmesi de boşuna değildi.

Bu nedenle Kim gibi şu anda son derece güvenilir bir alternatife bu yaz ayrılık izni verilmemiş olması tam zamanında gelmiş oldu. Ya da tersinden bakılırsa, Napoli’den gelen eski "Canavar"ın ayrılmak yerine Münih’te rekabeti seçmesi FCB için büyük bir şans oldu. Elbette bu ayrılık Bayern’in kasasına bir kez daha yüksek bir bonservis kazandırabilirdi, ancak aynı zamanda onlara şimdi sezon başındaki yükü sorunsuz biçimde yönetme imkânı sağlayan önemli bir kadro oyuncusuna mal olacaktı.

Üstelik Kim, biraz utangaç yapısı nedeniyle dışarıdan yapılan bazı varsayımların aksine takım içinde son derece yüksek bir itibara sahip. Örneğin Serge Gnabry, birkaç ay önce kamuoyu önüne çok nadir çıkan Kim için "Harika bir karakter, takımda herkes onu seviyor" demişti.

Kompany de kısa süre önce Güney Koreli oyuncunun aslında gerçek bir neşe kaynağı olduğunu vurgulamıştı. Belçikalı teknik adam, "İnsanlar onun inanılmaz bir mizah anlayışı olduğunu bilmiyor" dedi ve ekledi: "Bu gerçekten doğru. Ne zaman bir oyuncu Min-Jae’nin yanında dursa, o gülmeye başlıyor. Belki de insanların onun hakkında bilmediği tarafı bu."

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Min-Jae Kim, Bayern Münih’te: "Canavar" yerine hata yapan oyuncu

"İnsanların" Kim’le sportif açıdan, 2023’te Münih’e gelişinden bu yana bağdaştırdığı şey bazen, zamanla da giderek daha sık, pek de gurur verici değildi.

2023/24 sezonunda Real Madrid’e karşı oynanan yarı final ilk maçında iki hata yaptı ve dönemin teknik direktörü Thomas Tuchel bunu kamuoyu önünde eleştirerek daha sonra Kim’i Matthijs de Ligt ile Eric Dier lehine geri plana itti.

"Canavar" yerine hata yapan oyuncu, özellikle Inter’e karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarındaki zayıf performanslarının ardından eleştirmenlerin sıkça kullandığı bir tanım hâline geldi; orada yediği dört golün üçünde en azından bir şekilde pay sahibiydi. Oysa gözden kaçan nokta şuydu: Kim o sırada, milli takıma yaptığı uzun yolculuklar ve genel fikstür yapısı nedeniyle dünyada yükü en ağır olan oyunculardan biriydi. FIFPro, onun için kamuoyu önünde alarm vermiş ve Güney Koreli oyuncuda uzun vadeli sağlık sorunları yaşanabileceği konusunda uyarmıştı; üstelik Kim o dönemde zaten kış aylarından itibaren inatçı aşil tendonu problemleriyle sezonun geri kalanını geçirmek zorunda kalmıştı.

Min-Jae Kim, Bayern Münih’te yedek rolünden memnun

Belki de bu geçmiş nedeniyle Kim, Bayern’in geçen yaz Tah’ı bonservissiz alıp önüne koyduğu dönemde hiç de mutsuz görünmüyordu. Tah hemen ilk 11’in değişmez ismi ve hatta oyuncu konseyinin bir parçası olurken, Kim ise o andan itibaren kulübede kaldı.

Nisan ortasında Kore medyasından Footballist’e konuşan Kim, "Daha önce hiç oynamadığım uzun bir dönem yaşamamıştım, bu yüzden başta biraz zordu. Ama zamanla bunun olumlu bir tarafı da olduğunu fark ettim" dedi ve ekledi: "Sürekli oynamanın çözüm olduğunu düşünüyordum ama artık meydan okuyan kişi olarak içinde bulunduğum durumdan memnunum."

Kompany’nin kendisine övgüler yağdırmasının ardından bunu ağustosta bir kez daha tekrarladı. "Jonathan Tah ve Dayot Upamecano ile rekabet edebilmek beni çok mutlu ediyor" dedi ve devam etti: "Bayern Münih’te her sezon güçlü bir rekabet vardır. Ama aynı zamanda birbirimizi de iyi anlıyoruz. Çok fazla fikir alışverişi yapıyoruz, bu yüzden çok memnunum. Onlardan çok şey öğrenebilirim."

Dayot Upamecano, Bayern Münih’te Kim için örnek olabilir

Muhtemelen en azından Upamecano onun için bir örnek teşkil ediyordur. Fransız savunmacı da RB Leipzig’den transferinin ardından ilk etapta "sakar adam" hatta Bild’in, Borussia Mönchengladbach’a karşı DFB-Pokal’daki tarihi 0-5’lik hezimet sırasında sergilediği efsanevi kâbus performansının ardından ona taktığı "Pannen-Upa" gibi tartışmalı bir üne sahipti.

Son derece yetenekli stoperin oyununa zaman zaman rakip gollere yol açan, saç baş yolduran hatalar karışıyordu. Ancak bunları artık neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Upamecano, dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kim için belki aynı şey söylenmiyor, ancak Güney Koreli oyuncuda bu yaz, Bayern’in bir zamanlar 50 milyon euro bonservis ödemesine değecek kadar etkileyici bulduğu İtalya’daki "Canavar"dan yeniden çok daha fazla iz görmek mümkün.

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Min-Jae Kim, Bayern Münih’te yazın gizli kazananı

Çünkü performans açısından bakıldığında, sezonun ilk iki resmi maçının da gösterdiği üzere, Güney Koreli oyuncu şimdilik hata yapan oyuncu yönündeki şüpheli imajından kurtulmuş görünüyor. BVB karşısında son derece sağlam oynadı, hatta yanındaki Tah’tan bile daha iyiydi. VfB karşısında ise Bundesliga açılışında maçın başında Joshua Kimmich ile yaşadığı bir anlaşmazlığın ardından da sarsılmadı.

Hem Güney Koreli oyuncu hem de aşırı motive DFB kaptanı kafa topuna yükseldi, Kimmich istemeden topu Dzenan Pejcinovic’in koşu yoluna uzattı, ancak Upamecano tehlikeyi uzaklaştırdı. Ardından Kim, hazırlık dönemindeki iyi izlenimini teyit etti; geriden oyun kurulumunda akıllı yerden paslar verdi, koşu düellolarında son derece dinamik, yerde ve havadaki ikili mücadelelerde ise kararlı bir görüntü çizdi.

Kim, sezon başında tam anlamıyla diri görünüyor. Muhtemelen gerçekten de geçen sezon sahada, bir önceki yıldaki 3593 dakika yerine "yalnızca" 2.051 dakika kalmış olmasından - üstelik bunların bazılarını oldukça sorunlu bir fizik durumuyla oynamıştı - ve çoğu zaman yerini Tah ile Upamecano’ya bırakmak zorunda kalmasından fayda görüyor. Stoperde net üçüncü seçenek olarak geçirdiği sürenin ona özellikle fiziksel ama aynı zamanda zihinsel açıdan da iyi geldiği izlenimi oluşuyor.

Kompany ve Bayern için bu bir nimet. Elbette Kim’in kayda değer gelişimine rağmen stoper hattında sonunda ciddi bir rekabet doğması ve Belçikalı teknik adamın Upamecano/Tah ikilisini sezonun en önemli maçlarında da bozması şu an için hâlâ pek olası görünmüyor. Ama Kompany’nin dediği gibi: "Her şeyi bu kadar mutlak söylememek lazım."

Min-Jae Kim: Bayern Münih’te istatistikler ve performans verileri

Sezon Maç Gol Asist Oyun süresi 2026/27 2 - - 174 2025/26 37 1 1 2.051 2024/25 43 3 - 3.593 2023/24 36 1 2 2.765







