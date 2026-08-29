Daha birkaç hafta önce Vincent Kompany için Min-Jae Kim’i kamuoyu önünde doğru şekilde konumlandırmak önemliydi. Sonuçta Güney Koreli savunmacı o dönemde hâlâ olası bir satış adayı olarak görülüyordu. Geçen yaz Jonathan Tah’ın gelişiyle birlikte sahip olduğu bu statü, Kim’in önemli maçlarda çoğunlukla yedek kulübesinde oturduğu geçen sezonun ardından iyice pekişmişti.

O dönem çıkan sayısız habere göre Kim, uygun bir teklif gelmesi halinde Bayern Münih’ten ayrılabilirdi. Zaman zaman daha somut, zaman zaman daha belirsiz şekilde hem Münih ekibine hem de stoperin kendisine gerçekten ciddi teklifler geldiği söyleniyordu. Ancak özellikle Kim’in, Manchester United, Aston Villa ve Arsenal gibi ilgili kulüplere iddialara göre birbiri ardına ret cevabı verdiği belirtiliyordu.

Alınan bu karar, şimdi Alman rekortmenine büyük fayda sağlıyor. Çünkü Güney Koreli savunmacı sezonun ilk iki resmi maçında sürpriz şekilde birinde Dayot Upamecano’nun, diğerinde ise Tah’ın yerine ilk 11’de sahaya çıktı ve hem BVB’ye karşı oynanan Süper Kupa’da hem de Bundesliga açılışında VfB Stuttgart karşısında gelen 5-1’lik şovda ikna edici bir performans sergiledi.

Vincent Kompany, Bayern Münih’te Kim’e övgüler yağdırdı: "Her durumda doğru tepkiyi verdi"

Kompany için bu elbette sürpriz değildi. Çünkü daha birkaç hafta önce Bayern’in kâğıt üzerindeki üçüncü stoperi için güçlü bir savunu yaptığında, rekortmenin teknik direktörünün Kim hakkında ne kadar yüksek düşündüğü ve Münih ekibinin stoper hiyerarşisini basının değerlendirdiği kadar net görmediği ortaya çıkmıştı.

Münih ekibi ağustos başında Asya turu kapsamında Kim’in ülkesine uğradığında, Kompany adeta ikinci planda görülen öğrencisine övgüler dizmişti. Kim’in yeniden kalıcı yedek rolüyle karşı karşıya olduğu yönündeki değerlendirmeler sorulduğunda, birlikte seyahat eden muhabirleri "Her şeyi bu kadar mutlak söylemeyin" diyerek azarlayan Kompany şöyle konuşmuştu: "Burada benim hoşuma giden bir rekabetten söz ediyoruz. En önemlisi sahada kendini kanıtlamak. Bu konuda Min-Jae’ye iltifat etmeliyim. Ne olursa olsun konsantrasyonunu koruyor ve sahada konuşan şeyin icraatları olmasını sağlıyor."

Kompany, Kim’in ancak son haftalarda, zaten kaderi belirlenmiş Bundesliga’da daha büyük bir rol alabildiği geçen sezonda 29 yaşındaki oyuncuyla birkaç kez konuşmak istediğini, ancak bunu defalarca yapmamayı tercih ettiğini anlattı. Kompany, "Min-Jae ile konuşmanın belki de doğru zaman olduğunu düşündüğüm çok durum oldu" dedi. "Bazen onunla konuştum, bazen de onu kendi haline bıraktım. Her durumda doğru tepkiyi verdi ve antrenmanda da sahada da her şeyini ortaya koydu."

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Min-Jae Kim, Bayern Münih’te yüksek bir itibara sahip: "Harika bir karakter"

Kompany’nin başarılı kadro yönetiminin ve Kim’in duruma sakin ama son derece profesyonel yaklaşımının karşılığını Bayern şimdi alıyor. Çünkü planlara göre yaklaşan sezonun 5 Haziran 2027’de Madrid’de sona ermesi bekleniyor. Münihli futbolcuları o yola kadar uzun ve kalıcı bir yoğunluk dönemi bekliyor; üstelik bu, Dünya Kupası nedeniyle son derece kısa geçen yaz arasının ardından geliyor ve özellikle Upamecano’nun hâlâ bunun fiziksel etkilerini hissediyor olması muhtemel. Kompany’nin Süper Kupa’da BVB karşısında Dünya Kupası yarı finalisti oyuncusunu dinlendirmesi de bu yüzden haksız değildi.

İşte tam da bu noktada, kulübün bu yaz Kim gibi şu anda son derece güvenilir bir alternatifi elden çıkarmamış olması büyük önem taşıyor. Ya da tersinden bakarsak, bir zamanların Napoli "Canavarı"nın ayrılığa değil Münih’te rekabete karar vermesi FCB için büyük bir şanstı. Elbette bu ayrılık Münih ekibinin kasasına bir kez daha ciddi bir bonservis bedeli sokabilirdi, ancak aynı zamanda şimdi sezon başındaki yük yönetimini rahatlıkla yapmalarını sağlayan önemli bir kadro oyuncusuna da mal olacaktı.

Üstelik Kim, biraz çekingen yapısı nedeniyle oluşan bazı varsayımların aksine, takım içinde son derece yüksek bir itibara sahip. Örneğin Serge Gnabry birkaç ay önce kamuoyu önünde çok nadir görülen Kim için "Harika bir karakter, takımda herkes onu seviyor" demişti.

Kompany de kısa süre önce Güney Koreli oyuncunun aslında tam anlamıyla bir neşe kaynağı olduğunu vurgulamıştı. Belçikalı teknik adam, "İnsanlar onun inanılmaz bir mizah anlayışı olduğunu bilmiyor" derken şunları eklemişti: "Bu gerçekten doğru. Ne zaman bir oyuncu Min-Jae’nin yanında dursa, Min-Jae gülmeye başlıyor. Bu belki de insanların onun hakkında bilmediği tarafı."

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Min-Jae Kim, Bayern Münih’te: "Canavar" yerine hata makinesi

"İnsanlar"ın, Kim’in 2023’te Münih’e gelişinden bu yana sportif açıdan onunla ilişkilendirdiği şeyler bazen, sonrasında ise giderek daha sık biçimde, pek de övgü dolu değildi.

2023/24 sezonunda Real Madrid’e karşı oynanan yarı final ilk maçında iki hata yaptı ve dönemin teknik direktörü Thomas Tuchel bunları kamuoyu önünde eleştirerek daha sonra Kim’i Matthijs de Ligt ile Eric Dier lehine kenara çekti.

"Canavar" yerine hata makinesi, özellikle Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Inter maçlarındaki zayıf performanslarının ardından eleştirmenlerin değerlendirmesi buydu; burada yenilen dört golün üçünün içinde en azından bir şekilde payı vardı. Oysa unutulan nokta şuydu: Kim bu dönemde milli takıma yaptığı uzun yolculuklar ve genel maç takvimi nedeniyle dünyada yükü en fazla olan oyunculardan biriydi. FIFPro, hatta onun için kamuoyu önünde alarm verdi ve zaten o dönemde kış aylarından itibaren inatçı aşil tendonu sorunlarıyla sezonun geri kalanını tamamlamaya çalışan Güney Koreli için uzun vadeli sağlık sorunları konusunda uyardı.

Min-Jae Kim, Bayern Münih’te yedek rolünden memnun

Belki de bu geçmiş nedeniyle Kim’in kendisi, Bayern’in geçen yaz Tah’ı bonservissiz alıp onu önüne koyduğu dönemde hiç de memnuniyetsiz görünmüyordu. Tah hemen ilk 11 oyuncusu ve hatta oyuncu konseyinin bir parçası olurken, Kim o andan itibaren kulübede oturmaya başladı.

Kore medyasından Footballist’e nisan ortasında konuşan Kim, "Uzun süre forma giymediğim bir dönem daha önce hiç yaşamamıştım, bu yüzden başlangıçta biraz zordu. Ama zamanla bunun olumlu bir tarafı da olduğunu fark ettim" dedi ve şöyle devam etti: "Sürekli oynamanın çözüm olduğunu düşünüyordum ama artık meydan okuyan oyuncu olarak durumumdan memnunum."

Ağustosta Kompany’nin kendisini göklere çıkarmasının ardından aynı şeyi bir kez daha tekrarladı. O dönemde, "Jonathan Tah ve Dayot Upamecano ile rekabet edebildiğim için çok mutluyum" diyen Kim sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayern Münih’te her sezon güçlü bir rekabet yaşanır. Ama aynı zamanda birbirimizle de iyi anlaşıyoruz. Ve çok fazla fikir alışverişi yapıyoruz, bu yüzden çok memnunum. Onlardan çok şey öğrenebilirim."

Dayot Upamecano, Bayern Münih’te Kim için bir örnek olabilir

Hatta belki de en azından Upamecano onun için bir örnektir. Fransız stoper de RB Leipzig’den transfer olduktan sonra başlangıçta "Buder Leichtfuß" ya da hatta Bild gazetesinin onu Borussia Mönchengladbach’a karşı DFB-Pokal’da alınan tarihi 5-0’lık hezimetteki efsanevi kâbus performansının ardından taktığı isimle "Pannen-Upa" gibi tartışmalı bir üne sahipti.

Yüksek potansiyelli bu stoperin oyununa zaman zaman yenilen gollerle sonuçlanan saç baş yolduran hatalar karışıyordu. Ancak Upamecano artık bunları neredeyse tamamen ortadan kaldırmış durumda. Dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak görülüyor. Kim için belki henüz aynı şey söylenmiyor ama Güney Koreli oyuncunun bu yaz, bir zamanlar Bayern’in 50 milyon euro bonservis ödemesine değecek kadar etkileyici bulduğu İtalya’daki "Canavar"la yeniden daha çok benzeştiği açıkça hissediliyor.

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Min-Jae Kim, Bayern Münih’te yazın gizli kazananı

Çünkü performans açısından bakıldığında, sezonun ilk iki resmi maçının en azından gösterdiği üzere Güney Koreli oyuncu şimdilik hata makinesi şeklindeki tartışmalı ününü geride bırakmış görünüyor. Kim, BVB karşısında son derece sağlam oynadı ve hatta yanındaki Tah’tan daha iyi bir performans ortaya koydu. VfB karşısında ise Bundesliga açılışında maçın başında Joshua Kimmich ile yaşadığı bir anlaşmazlığın da dengesini bozmasına izin vermedi.

Hem Güney Koreli savunmacı hem de aşırı motive DFB kaptanı kafa topuna yükseldi, Kimmich istemeden topu Dzenan Pejcinovic’in koşu yoluna uzattı, ancak Upamecano tehlikeyi uzaklaştırdı. Bunun ardından Kim, hazırlık dönemindeki olumlu izlenimleri doğruladı, oyun kurulumunda birkaç akıllı yerden pas attı, koşu düellolarında son derece dinamik göründü ve hem yerde hem havada ikili mücadelelerde kararlı bir görüntü çizdi.

Kim, sezon başında tamamen formunun zirvesinde gibi görünüyor. Muhtemelen gerçekten de geçen sezon sahada bir önceki yıldaki 3.593 dakika yerine "yalnızca" 2.051 dakika kalmasının ve bunların bazılarında da ciddi şekilde sıkıntılı olmasının, ayrıca sık sık yerini Tah ile Upamecano’ya bırakmak zorunda kalmasının faydasını görüyor. Stoper hattındaki net üçüncü seçenek olduğu dönemin, özellikle fiziksel ama aynı zamanda zihinsel olarak da ona iyi geldiği izlenimi oluşuyor.

Bu, Kompany ve Bayern için bir nimet. Sezon sonunda stoper hattında gerçekten ciddi bir rekabet doğması ve Belçikalı teknik adamın Upamecano/Tah ikilisini sezonun en önemli maçlarında da bozması, Kim’in dikkat çekici gelişimine rağmen şu anda hâlâ çok düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Ama sonuçta, "Her şeyi bu kadar mutlak söylememek" gerekiyor.

Min-Jae Kim: Bayern Münih’te istatistikler ve performans verileri

Sezon Maç Gol Asist Oynadığı dakika 2026/27 2 - - 174 2025/26 37 1 1 2.051 2024/25 43 3 - 3.593 2023/24 36 1 2 2.765







