Reklam

Bayern Münih U19, çarşamba öğleden sonra Youth League'de OSC Lille'i 3-2 yendi. Maçın yıldızı yine 16 yaşındaki forvet Bastian Assomo oldu ancak eksiklerle boğuşan A takımında hâlâ şans bulamıyor.

Assomo, Lille karşısında Bayern Münih'i henüz sekizinci dakikada öne geçirdi. Maycon Cardozo'nun ceza sahasına gönderdiği topu yakın mesafeden ağlara yolladı. Ardından Bayern Münih kalecisi David Podar-Stiube bir penaltı kurtardı. 16 yaşındaki kaleci, çarşamba akşamı iki takımın A takımları arasındaki maçta üçüncü kaleci olarak görev yapacak.

Lille'in beraberliği yakalamasının ardından Assomo, Yll Gashi'nin Bayern Münih'i 2-1 öne geçiren golünün asistini yaptı. Daha sonra Frank Egwuatu Uzurchukwu skoru 3-1'e taşıdı. Lille ise farkı bire indirerek skoru 3-2'ye getirdi. Bayern Münih U19, Youth League'de beş maç sonunda yedi puanla 36 takım arasında 20. sırada yer alıyor.

Assomo, iki gole doğrudan katkı sağlayarak son haftalardaki müthiş serisini sürdürdü. Bayern Münih'in ikinci takımıyla TSV Landsberg ve SpVgg Bayreuth'a karşı oynadığı son iki Regionalliga maçının her birinde ikişer gol attı. Bu maçların arasında Almanya U17 millî takımıyla çıktığı üç karşılaşmada ise sekiz kez fileleri havalandırdı.

Reklam Reklam

Bastian Assomo, Bayern Münih'in sezon öncesi hazırlığında göz doldurdu

Kamerun kökenli, Berlin doğumlu 1,90 metre boyundaki oyuncu, yaz dönemindeki hazırlık maçlarında Bayern Münih A takımında da ilk kez dikkat çekmişti. Assomo, dört hazırlık maçında forma giyip iki gol attı. Tom Bischof o dönemde, "Yaşına göre şimdiden inanılmaz," diyerek onu övmüştü.

Gelecek maçlar LIL Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

Takımdaki mevcut eksikler göz önüne alındığında, teknik direktör Vincent Kompany'nin ona hiç şans vermemesi giderek daha şaşırtıcı görünüyor. Michael Olise , Harry Kane, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Alphonso Davies sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Jamal Musiala, cuma günü 1. FC Köln karşısında sahalara döndü ve takıma kademeli olarak alıştırılıyor. İyileşen Luis Diaz, Lille maçında yeniden ilk kez kadroda yer alıyor ancak ilk 11 için henüz bir seçenek değil. Şu anda tamamen sağlıklı ve kendini kanıtlamış tek hücum oyuncusu Lennart Karl.

Assomo ise Bayern Münih A takımının bir resmî maçında ilk kez kadroya alınmayı bekliyor. Köln karşısında kulübün yetiştirdiği genç oyuncular Tim Binder (19) ve Noah Codjo-Evora (19) süre aldı ancak etkili olamadı. İkisi de Lille karşısında yeniden kadroda.