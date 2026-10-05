Sky'ın haberine göre, Alman rekortmeninin yetkilileri ile oyuncu tarafı arasında halihazırda bir görüşme gerçekleşti. Pazartesi günü de ek görüşmelerin planlandığı belirtildi.

Teknik direktör Vincent Kompany'nin de Gabriel'in büyük bir hayranı olduğu, bu nedenle henüz sadece 15 yaşında olmasına rağmen bir transfer durumunda doğrudan A takım için düşünüldüğü aktarıldı. Ancak transferde mali boyutun büyük bir engel oluşturduğu ifade edildi. Red Devils'a ödenecek yetiştirme tazminatının yanı sıra, yıldız menajer Ali Barat'ın da içinde yer aldığı genç oyuncunun çevresinin talep ettiği yüksek bir toplam paketin de gerekeceği belirtildi. Söz konusu paketin, tek haneli milyon aralığında bir maaş ve yüksek bir imza parası içerdiği ifade edildi.

Habere göre, ilgilenen diğer üst düzey kulüplerin ise bu talepleri tereddütsüz karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Duyumlara göre Gabriel'in durumunu en yakından takip eden kulüplerin başında Real Madrid, Barcelona ve PSG geliyor. Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen ise Sky haberine göre hücum oyuncusu için yarıştan çekildi.

Avrupa pasaportu yok: JJ Gabriel transferi nasıl mümkün kılmak istiyor?

Ancak bir başka sorun da yakında ortadan kalkabilir. Gabriel, salı günü 16. yaş gününe ulaşmasıyla birlikte İngiltere'de bir bursiyer sözleşmesi imzalayabilecek, ancak profesyonel sözleşmeye ancak 17 yaşında imza atabilecek. Brexit sonrasındaki uluslararası transfer kuralları nedeniyle ise bir Avrupa kulübüne ancak 18 yaşında transfer olabilecek. Ancak ebeveynlerinin kökeni - babası İrlanda'dan, annesi Kıbrıs'tan - bir açık kapı sunuyor. Sky'ın aktardığı bilgilere göre Gabriel şimdi Kıbrıs'ta pasaport başvurusunda bulunmak istiyor. Böylece ocak ayında bir transfer şimdiden mümkün olabilir.

Manchester'ta kalması ise neredeyse tamamen ihtimal dışı. Hatta Gabriel'in United'dan kulüpteki kaydının iptal edilmesini istediği belirtildi. Telegraph'ta yer alan haberde, bu sürecin United'da bir "şok" etkisi yarattığı ve "neredeyse emsalsiz" olduğu ifade edildi.

Michael Carrick kısa süre önce bu konuyla ilgili şu şekilde gizemli konuştu: "Bence bu durumun tamamında gerçekten çok dikkatli olmamız gerekiyor. O bir çocuk, 15 yaşında ve benim için en önemli şey - kulübün bakış açısından da - kesinlikle genç oyuncularımıza sahip çıkmak. Onların iyiliği, refahı, kamuoyu önündeki varlıkları. Ve bence hepimizin bu durumda bunun gerçekten farkında olması gerekiyor. Kulüp olarak elbette hepimiz bu görüşmelerin içindeyiz. Sadece bu konuda çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum."

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JJ Gabriel, Manchester United formasıyla şimdiden ilk maçına çıktı

Gabriel, 11 yaşından bu yana Red Devils altyapısında oynuyor ve geçen sezon U18 takımında çıktığı 23 maçta 23 gol attı. Bunun ardından U18 Premier League'de sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Ağustosta bir hazırlık maçında profesyonel debutunu da yaptı ve kulüp tarihindeki ilk takım seviyesinde forma giyen en genç United oyuncusu oldu.

Bu sezon U21 takımında ise iki maçta dört gole katkı şimdiden hanesine yazıldı. Gabriel, Youth League'deki ilk maçında Sabah karşısında alınan 5-0'lık iç saha galibiyetinde hat-trick yaptı.