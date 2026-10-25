



Vincent Kompany, Bayern Münih teknik direktörünün şu anda cuma günü yere yığılmasının ardından kapsamlı muayeneden geçirildiği hastanede takımının Bundesliga'nın 7. haftasında SC Freiburg karşısında aldığı 3-1'lik galibiyeti izledi ve son düdüğün hemen ardından, kendisi dönene kadar kenarda görevini üstlenen yardımcısı Aaron Danks'i WhatsApp mesajıyla galibiyetten dolayı tebrik ederek çok mutlu olduğunu yazdı.

En iyi haber şu: Kompany iyileşme yolunda görünüyor ve futbol maçlarını da izleyebiliyor. "Şu an gelen bilgiler çok olumlu. Durumu stabil, kendini iyi hissediyor. Biraz daha iyi. Muayeneler devam ediyor ama ilk bilgiler çok olumlu", dedi Aaron Danks Freiburg'daki maç başlamadan önce DAZN'a.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl de galibiyetin ardından "Bu maçlar ve böyle bir galibiyet, onun için en iyi ilaç" dedi.

Danks ise Kompany'nin tebriklerine şöyle karşılık verdi: "Harika, şimdi de dinlen!"

Çünkü Almanya'nın rekor şampiyonunun yöneticileri, Kompany'nin şu sıralar futbolla mümkün olduğunca az ilgilenmesini istiyor.

Bayern Münih'i uzun yıllardır takip eden ve BILD'in futbol servisinin başında bulunan Christian Falk'ın haberine göre kulüp, Kompany'yi ziyaret eden herkesten onunla özellikle futbol hakkında konuşmamasını istedi. Teknik direktörün yalnızca iyileşmesine odaklanabilmesi amaçlanıyor; bu nedenle görüşmelerin işle değil, kişisel konularla ilgili olması isteniyor.

Kompany'yi cumartesi günü ziyaret edenler arasında Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß de vardı. Bayern Münih'in önde gelen ismi, Münih'teki şarküteri Feinkost Käfer'den aldığı yiyeceklerle dolu bir poşet getirdi. Kompany'nin yardımcısı Aaron Danks de onunla telefonda yalnızca kişisel konuları konuştuklarını söyledi.

Oyuncular ve teknik ekip üyeleri bir süredir Kompany için endişeleniyordu

Almanya'nın en büyük günlük gazetesinin cumartesi günü yayımladığı bir başka haber de Bayern Münih'in oyuncuları ve teknik ekip üyelerinin son haftalarda teknik direktörün çalışma temposu ve iş-yaşam dengesi konusunda giderek daha fazla endişelendiğine işaret etti. Habere göre Kompany çok fazla çalışıyor, çok fazla kahve içiyor, yeterince spor yapmıyor ve üstüne çok fazla sorumluluk alıyordu.

Belçikalı teknik adam ayrıca, kendisinin ifadesiyle "epey ağır" ve inatçı bir virüse yakalanmış olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger ve FC Arsenal, Bundesliga'da ise RB Leipzig ile oynanan son maçların hazırlığını yapmış ve bu maçlarda takımın başında bulunmuştu.

Geçen salı Arsenal maçı öncesindeki basın toplantısında Kompany'nin yerine konuşan ve şimdi de ikinci bir duyuruya kadar Münih ekibinin yedek kulübesinde onun görevini üstlenecek olan yardımcı antrenör Aaron Danks, "Vincent'ı dinlenmeye ikna etmek gerçekten kolay değil" dedi.

Kompany de Arsenal maçının ardından şöyle demişti: "Teknik direktör olarak her zaman her şeyi yapmak, her işle ilgilenmek istersiniz. Epey ağır bir virüse yakalandım. Sonra da doğal olarak vücudumu dinlemedim. Bir noktada vücudum, 'Artık dur, evlat!' dedi. Ama tabii ki kendimi daha iyi hissediyorum, yoksa burada olmazdım." İki gün sonra Kompany yere yığıldı. Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'in söylediğine göre onun yedek kulübesine dönmesi haftalar alabilir.

Kompany kendini ne kadar zorluyor?

Bir dönem dünya çapında bir savunmacı olan Kompany'nin bu sözleri, çalışma anlayışı hakkında çok şey söylüyor. Kompany, oyunculuk döneminde de vücuduna acımasız davranmasıyla tanınıyordu. Sakatken de oynuyor, ağır sakatlıkların ardından da kendini esirgemiyordu. Tekrar tekrar, mümkün olan en kısa sürede sahaya dönüyordu. Babası Pierre Kompany, Der Spiegel dergisine Bayern Münih teknik direktörü hakkında hazırlanan kapsamlı bir portre yazısı için verdiği demeçte oğlunun Bayern Münih'in antrenman tesislerinde 14 saate kadar kaldığını anlatmıştı. Pierre Kompany, BILD'e ise oğlunun 18 saate kadar çalıştığını ve üç çocuğunu hafta içi çok az gördüğünü söylemişti.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl de cumartesi günü Kompany'nin "inanılmaz bir kişilik, o sınırı da aşan, akıl almaz derecede çalışkan biri" olduğunu söylemişti. Bunu bir iltifat olarak dile getirmişti. Eberl, "Bu, toplumumuzda bir ölçüde kayboldu ama hâlâ 'Çalışmak istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum' diyen böyle insanlar var" demişti.

Bilinenler ışığında, çalışma anlayışını göçmen kökeniyle açıklayan ve herkesten iki kat fazla çalışması gerektiğine inanan Kompany, artık kendini fazla zorlamış görünüyor. Üstlerinin, ziyaretçilerinden onunla futbol konuşmamalarını istemesi de tam olarak bu noktaya yönelik.



