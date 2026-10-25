



Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin, cuma günü yere yığılmasının ardından şu anda kapsamlı tetkiklerden geçirildiği hastanede, takımının Bundesliga'nın 7. haftasında lig ikincisi SC Freiburg'a konuk olacağı maçı izleyip izlemeyeceği bilinmiyor.

Yine de durumunun iyileşmeye başladığı görülüyor. "Şu an aldığımız haberler çok olumlu. Durumu stabil, kendini iyi hissediyor. Biraz daha iyi. Tetkikler devam ediyor ama ilk haberler çok olumlu", dedi Kompany dönene kadar saha kenarında onun yerine görev yapacak yardımcısı Aaron Danks, Bayern'in Bundesliga'nın 7. haftasında SC Freiburg'a konuk olacağı maç öncesinde.

Ancak Almanya'nın rekor şampiyonunun yöneticileri, Kompany'nin şu sıralar futbolla mümkün olduğunca az ilgilenmesini istiyor.

BILD'in futbol sorumlusu ve uzun yıllardır Bayern muhabirliği yapan Christian Falk'ın haberine göre kulüp, Kompany'yi ziyaret eden herkesten onunla özellikle futbol hakkında konuşmamalarını istedi. Teknik direktörün yalnızca iyileşmesine odaklanabilmesi için görüşmelerin işle değil, özel hayatıyla ilgili konularda olması isteniyor.

Kompany'yi cumartesi günü ziyaret edenler arasında Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeneß de vardı. Bayern Münih'in önde gelen ismi, Münih'teki şarküteri Feinkost Käfer'den aldığı bir torba yiyecek getirdi. Kompany'nin yardımcısı Aaron Danks da kendisiyle telefonda yalnızca kişisel konularda konuştuğunu söyledi.

Oyuncular ve teknik ekip üyeleri bir süredir Kompany için endişeleniyordu

Almanya'nın en büyük günlük gazetesinin cumartesi günü yayımladığı bir başka haber, Bayern Münih oyuncularının ve teknik ekip üyelerinin son haftalarda teknik direktörün çalışma temposu ve iş-yaşam dengesi konusunda giderek daha fazla endişelendiğine işaret etti. Habere göre Kompany çok fazla çalışıyor, çok fazla kahve içiyor, yeterince spor yapmıyor ve üstüne çok fazla iş alıyordu.

Belçikalı teknik direktör, Kompany'nin kendi ifadesiyle inatçı ve "epey ağır" bir virüs kapmış olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ndeki Viking Stavanger ve FC Arsenal maçlarıyla Bundesliga'daki RB Leipzig maçının hazırlıklarını yapmış ve maçlarda takımının başında bulunmuştu.

Geçen salı Arsenal maçı öncesindeki basın toplantısında Kompany'nin yerine konuşan ve şimdi de yeni bir karar alınana kadar Münih ekibinin yedek kulübesinde onun görevini üstlenecek olan yardımcı antrenör Aaron Danks, "Vincent'ı dinlenmeye ikna etmek gerçekten kolay değil", dedi.

"Teknik direktör olarak her zaman her şeyi yapmak istersiniz. Epey ağır bir virüs kaptım. Tabii ki vücudumu dinlemedim", demişti Kompany, Arsenal maçının ardından. "Sonra vücudum bir noktada 'Artık dur, oğlum!' dedi. Ama elbette kendimi daha iyi hissediyorum, yoksa burada olmazdım." İki gün sonra Kompany yere yığıldı. Bayern'in Sportif Direktörü Max Eberl'in söylediğine göre Kompany'nin yedek kulübesine dönüşü haftalar sürebilir.

Kompany kendini ne kadar zorluyor?

Bir dönem dünya çapında bir savunmacı olan Kompany'nin bu sözleri, çalışma anlayışı hakkında çok şey söylüyor. Kompany, futbolculuğunda da vücuduna karşı acımasız biri olarak biliniyordu. Sakatken de oynuyor, ağır sakatlıkların ardından da kendini dinlendirmiyordu. Tekrar tekrar, olabildiğince çabuk sahaya dönüyordu. Babası Pierre Kompany, haber dergisi Der Spiegel'a Bayern teknik direktörü hakkında hazırlanan kapsamlı bir portre kapsamında Kompany'nin Bayern'in antrenman tesislerinde 14 saate kadar kaldığını anlatmıştı. Pierre Kompany, BILD'e de oğlunun 18 saate kadar çalıştığını ve üç çocuğunu hafta içinde çok az gördüğünü söyledi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl de cumartesi günü Kompany'nin "inanılmaz bir kişiliğe sahip, olağanüstü çalışkan, bu yüzden de sınırını aşan biri" olduğunu söylemişti. Bunu bir iltifat olarak dile getirmişti. Eberl'e göre bu tutum "toplumumuzda bir noktada kayboldu ama hâlâ 'Bir şeyler yapmak, harekete geçmek istiyorum' diyen böyle insanlar var".

Bilinenlere bakılırsa çalışma anlayışını göçmen kökenli olmasıyla açıklayan ve herkesten iki kat fazla çalışması gerektiğine inanan Kompany, artık kendini fazla zorlamış durumda. Yöneticilerinin, ziyaretçilerinden onunla futbol hakkında konuşmamalarını istemesinin nedeni de tam olarak bu.



