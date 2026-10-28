Vincent Kompany, cuma günü Bayern Münih’in antrenman tesislerinde bayılmasından beş gün sonra hastaneden taburcu edildi. Max Eberl, teknik direktöre meningeal irritasyon teşhisi konduğunu açıkladı. Kompany’nin ne zaman döneceği henüz belli olmasa da Bayern Münih’in spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Eberl, onun çok yakında tamamen iyileşeceğinden emin.

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Kompany'nin yere yığılmasının nedeni meninks irritasyonu

Kompany, çarşamba günü hastaneden taburcu edildi. Bu, kulübün Säbener Strasse'deki tesislerinde rahatsızlanmasından beş gün sonraydı. The Athletic'e göre Kompany, o sırada Bayern'in ikinci takımının antrenmanını izliyordu. Önceki hafta viral bir enfeksiyon geçirmişti.

Eberl, Kompany'ye meninks irritasyonu tanısı konduğunu açıkladı. Tıbbi bilgi platformu ebm.one, meningizmi, menenjitin diğer belirtileri görülmeksizin beyni ve omuriliği çevreleyen koruyucu zarların iltihaplanması veya tahriş olması olarak tanımlıyor.

Eberl, Kompany'nin kısa sürede tamamen iyileşeceğinden emin

Bayern'in ikinci lig ekibi Magdeburg ile oynayacağı DFB-Pokal maçı öncesinde çarşamba günü konuşan Eberl, “Dürüst olmak gerekirse, koşullar göz önüne alındığında durumu iyi… Çok iyi olduğunu söylemem ama iyi. Bugün hastaneden taburcu edildi. Bu, hepimiz için en büyük ve en güzel haber” dedi.

Eberl sözlerini şöyle sürdürdü: “Neyin sebep olduğunu buldular: Cuma günkü bu olaya meninks irritasyonu yol açmış. Ama çok yakında yüzde 100 iyileşeceğinden, evine dönebileceğinden ve rehabilitasyonuna evde devam edebileceğinden eminim.”

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Kompany, vücudunu dinlemediğini itiraf etmişti

Kompany, geçen çarşamba Arsenal ile oynanan ve 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçının ardından hastalığı hakkında Bild'e şunları söylemişti: “Teknik direktör olarak her zaman her şeyi yapmak ve yapabileceğin her şeyi başarmak istiyorsun. Geçen hafta oldukça ağır bir virüs kaptım ve tabii ki vücudumu dinlemedim. O da bir noktada ‘Artık dur!’ dedi.”

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Eski savunma oyuncusu, enfeksiyonun yanı sıra hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kalça sakatlığıyla da mücadele ediyor. RB Leipzig ve Arsenal'e karşı oynanan son maçlarda teknik alanına yalnızca ara sıra çıktı; zamanının çoğunu yedek kulübesinde oturarak geçirdi.

Dortmund maçı yaklaşırken Kompany'nin dönüş tarihi belirsiz

Kompany'nin dönüşü iyileşme sürecine bağlı olacak ve henüz bir tarih belirlenmedi. Yokluğunda A takımın başında yardımcıları Aaron Danks ve Rene Maric bulunmaya devam edecek.

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Magdeburg maçının ardından Bayern, cumartesi günü Borussia Dortmund'u ağırlayacak. İki takım Bundesliga'nın zirvesinde 17'şer puanda bulunuyor. Bayern, üç gün sonra ise Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.



