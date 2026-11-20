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Bayern Münih, 2024'te Dayot Upamecano yerine Matthijs de Ligt'i satarak tepki çekti. İki oyuncunun kariyeri o günden bu yana birbirinden çok farklı yönlere gitti.

Vincent Kompany, 2024 yazında Bayern Münih'te teknik direktörlük görevine başladı ve o dönemki haberlerin ortak görüşüne göre ilk işlerinden biri oldukça tepki çeken bir karara önayak olmak oldu. Konu, stoper hattının gelecekte nasıl şekilleneceğiydi.

Münih ekibinin kadrosunda Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Matthijs de Ligt, Eric Dier ve yeni transfer Hiroki ito olmak üzere beş stoper vardı. Birinin gönderilmesi gerekiyordu; iddialara göre kulüp yönetiminin tercihi Upamecano'ydu. Ancak Kompany, Upamecano'da büyük potansiyel görüyordu. Özellikle hızı, Kompany'yi etkilemişti. Bu nedenle yeni teknik direktörün, duyulanlara göre de Ligt'in satılmasından yana olduğu belirtildi.

Sonunda Hollandalı oyuncu 45 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer oldu. Orada geçirdiği kâbus gibi bir yılın ardından artık satılabilecek oyuncular arasında görülüyor. Upamecano ise Bayern Münih'te dünyanın en iyi stoperlerinden biri hâline geldi. O dönem hayli tartışmalı görünen kararın ne kadar doğru olduğu çoktan ortaya çıktı.

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Taraftarlar, Matthijs de Ligt'in Bayern Münih'te kalması için imza kampanyası başlattı

Önce geçmişe dönelim. Upamecano'nun RB Leipzig'den 42,5 milyon euro karşılığında transfer edilmesinden bir yıl sonra Julian Nagelsmann, 2022'de üst düzey bir stoper daha istedi. Herkesi şaşırtan isim Matthijs de Ligt oldu. Münih ekibi, Ajax Amsterdam'ın bir dönemki harika çocuğu için Juventus Turin'e tam 67 milyon euro ödedi. Yüksek bonservis bedeline rağmen transfer büyük bir başarı olarak karşılandı; çünkü o sırada 22 yaşında olan de Ligt, dünyanın en çok gelecek vadeden stoperlerinden biri sayılıyordu.

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De Ligt de beklentileri karşıladı. İlk sezonunun ardından Bayern'de yılın oyuncusu oylamasında Jamal Musiala'nın arkasında ikinci sırayı aldı. İkinci sezonunda da Münih ekibinin en güvenilir stoperiydi. Özverili oyunuyla ve sıcakkanlı tavrıyla taraftarların sevgilisi hâline geldi. Şimdi birdenbire satılacak mıydı? Üstelik sakatlığa yatkın ve hatalarıyla öne çıkan Upamecano yerine?

Bunu önlemek isteyen Bayern Münih taraftarları, "de Ligt kalsın! de Ligt'i istiyoruz!" başlıklı çevrim içi bir imza kampanyası başlattı. Kampanya metninde şu ifadeler de yer aldı: "Matthijs de Ligt'i satmak kesinlikle yanlış bir karar olur ve bundan çok pişman oluruz. Bu yüzden böyle bir hata YAPMAMAMIZ gerektiğine dikkat çekmek için sesimizi duyuruyoruz!"

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Kampanyayı etkileyici bir sayıya ulaşan 71.840 kişi imzaladı. De Ligt de "Bu, kalbime dokunuyor" dedi. Ancak Bayern Münih yönetimi taraftarların isteğini dikkate almadı ve ağustos ortasında de Ligt'i Manchester United'a sattı.

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Dayot Upamecano, 2026'nın başında sözleşmesini uzattı

Kompany, bundan sonra stoper hattında çoğunlukla Upamecano ve Kim'e görev verdi. İkili, zaman zaman hata yapsa da genel olarak çok iyi performans gösterdi. De Ligt ise yeni kulübünde zorlandı ve yıllardır Manchester United'a gelen hemen her yeni oyuncu gibi, sivri dilli İngiliz televizyon yorumcularının kısa sürede hedefi oldu.

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Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, kasım ayında "Mesele haklı çıktığımızı hissetmek değil. Matthijs de Ligt de üst düzey bir stoperdi" dedi ve ekledi: "Ama bir şekilde karar vermemiz gerekiyordu. Kararımızı verdik ve işe yarıyor." Kompany'nin önayak olduğu düşünülen fikir değişikliği, en geç bir sonraki sezon olan 2025/26'da son derece isabetli bir hamle olduğunu gösterdi.

Upamecano, yeni transfer Jonathan Tah'ın yanında performansını etkileyici bir düzeyde istikrara kavuşturdu. Bu da artık 28 yaşında olan Fransız oyuncuya 2026'nın başında 2030'a kadar sürecek yüksek ücretli yeni bir sözleşme ve iddialara göre 20 milyon euroluk yüklü bir imza parası kazandırdı. De Ligt ise 2025 sonbaharında nispeten daha iyi geçirdiği bir dönemin ardından sırtından sakatlandı ve bir süre sahalardan uzak kaldı.

IMAGO

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Manchester United: Matthijs de Ligt neden bu kadar uzun süre sahalardan uzak kaldı?

United'ın o dönemki teknik direktörü Ruben Amorim, sakatlığın "ufak bir şey" olduğunu söylemişti. Ancak bunun büyük bir yanlış değerlendirme olduğu ortaya çıktı. Çok sayıda aksilik yaşayan de Ligt, aylar süren aranın ardından antrenman sahasına dönebildi fakat mayıs ayında sonunda ameliyat olmak zorunda kaldı. Böylece hem sezonun kalan bölümünü hem de Hollanda Millî Takımı ile Dünya Kupası'na katılma fırsatını kaçırdı.

De Ligt, sahalara ancak ekim ayı sonunda Şampiyonlar Ligi'nde Como Calcio'ya karşı alınan 4-1'lik yenilgide döndü. O günden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir kez daha kısa süreliğine forma giydi. Premier Lig'de ise son olarak 30 Kasım 2025'te, yani neredeyse bir yıl önce oynadı. Michael Carrick, stoper hattında çoğunlukla Harry Maguire ve Lisandro Martinez'e görev verdi. Martinez'in son dönemde cezalı olduğu maçta ise normalde sağ bekte oynayan Lenny Yoro stoperde başladı. Henüz 20 yaşındaki Ayden Heaven da stoperde süre aldı.

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Carrick, millî maç arasında görevden alındı ve yerine Mauricio Pochettino getirildi. Böylece de Ligt'in ilginç serisi de devam edecek . Profesyonel kariyeri boyunca üst üste iki sezona hiç aynı teknik direktörün yönetiminde başlamadı. Gelecek sezon da böyle olacak. Bununla birlikte, o sezon hangi kulüpte oynayacağı şu anda tamamen belirsiz.

Yüksek ücretli sözleşmesi 2029'a kadar sürse de de Ligt uzun süredir satılabilecek oyuncular arasında görülüyor. Kışın ayrılması bile mümkün. Örneğin kulüp efsanesi Gary Neville kısa süre önce "De Ligt gitmeli" dedi. İddialara göre Inter Mailand ve İstanbul ekibi Beşiktaş, hâlâ yalnızca 27 yaşında olan oyuncunun olası transferiyle ilgileniyor.