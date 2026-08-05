15 Nisan 2026: Vincent Kompany, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynanan olaylı çeyrek final rövanşında gördüğü sarı kartı alışılmadık derecede sert bir dille eleştirdi; kendi görüşüne göre bu kart tamamen haksızdı. Bunun, sahada neler yaşandığına, kaç kişinin itiraz ettiğine ve neler söylediğine bakıldığında, düpedüz "doğru olmadığını" söyledi.

Kompany, Kylian Mbappe'nin devre arasına kısa süre kala Real Madrid'i geçici olarak 3-2 öne geçiren golünün hemen ardından yaptığı itirazlar nedeniyle hakem Slavko Vincic tarafından uyarılmıştı. Bayern Teknik Direktörü, savunmacısı Josip Stanisic'in golün oluşumu sırasında Real'in yarı sahasında Antonio Rüdiger'den aldığı can yakıcı müdahalenin ardından yerde kalması nedeniyle öfkelenmişti. Stanisic, golden sonra da kısa bir süre daha çimlerin üzerinde kıvranmaya devam etti.

Ancak sonuç değişmedi ve bunun Belçikalı teknik adam için acı bir sonrası oldu: Bu, turnuva boyunca gördüğü üçüncü sarı karttı ve bu da Paris Saint-Germain'e karşı oynanacak yarı final ilk maçında ceza almasına yol açtı. Kompany, maçın ardından da öncesinde de kuralın değiştirilmesini hararetle talep etmişti.

Kompany, Şampiyonlar Ligi'nde sarı kart cezalarında kural değişikliği istiyor

"Bu yeni lig formatında çok fazla maç var ama buna rağmen üç sarı kart konusunda kurallar çok katı" diyen Kompany, DAZN'a konuştu. Real rövanşı öncesindeki basın toplantısında da Kompany, UEFA'nın Devler Ligi'ndeki sarı kart cezası kurallarını uyarlaması gerektiğini savunmuştu. Mevcut yaklaşımla ceza almadan bir Şampiyonlar Ligi sezonunu tamamlamanın "oldukça zor" olduğunu belirten Kompany, "Bir stoper için üç sarı kart... Bu kadar ileri gidip sadece üç sarı kart gördüysen, iyi iş çıkarmışsındır. Buna rağmen yarı finalde cezalı duruma düşebiliyorsun, bence bu gerçekten sert" dedi.

UEFA şimdi Bayern teknik direktörünün çağrısına kulak verdi. Bundan böyle ceza ancak dördüncü ihtardan sonra gelecek. Bunun nedeni ise lig sisteminin devreye girmesiyle birlikte bir Avrupa kupasında yer alan tüm katılımcılar için artık açıkça daha fazla maç olması.