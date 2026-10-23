Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin, kulübün antrenman tesislerine acil servis doktoru çağrılmasının ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 40 yaşındaki teknik direktör, son bir haftadır ağır bir viral enfeksiyonla mücadele ediyor.

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Bayern Münih'in antrenman tesisine acil sağlık ekipleri sevk edildi

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, BILD'e göre cuma öğleden sonra bir acil servis doktoru eşliğinde Münih'teki bir hastaneye götürüldü. Kulübün Sabener Strasse'deki antrenman tesisine bir hava ambulansı helikopterinin indiği bildirildi.

40 yaşındaki Belçikalı teknik direktör, sağlık personelinin gelişinin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

Bayern Münih, Kompany'nin durumuna ilişkin henüz resmî bir bilgilendirme ya da açıklama yapmadı.

Kompany, ağır viral enfeksiyonun kendisini nasıl etkilediğini anlattı

Bu gelişme, önceki hafta ağır bir viral enfeksiyona yakalanan Kompany'nin devam eden rahatsızlığının ardından yaşandı. Çarşamba günü Arsenal ile 2-2 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi maçının ardından gazetecilere konuşan Kompany, kendini iyi hissetmemesine rağmen kendisini fazla zorladığını kabul etti.

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Kompany, "Teknik direktör olarak her zaman her şeyi yapmak ve her şeyle ilgilenmek istersiniz," dedi.

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"Geçen hafta oldukça ağır bir virüs kaptım. Sonra tabii ki vücudumu dinlemedim ve sonunda vücudum bana ‘Artık dur!’ dedi."

Süren sağlık sorunları saha kenarındaki ve antrenmanlardaki görevlerini etkiliyor

Kompany, rahatsızlığı nedeniyle daha önce Bayern'in RB Leipzig'i 6-1 yendiği maçın devre arasında ve maç sonrasında ofisindeki bir kanepeye uzanmak zorunda kalmıştı. Enfeksiyonun eski yara dokusunda komplikasyonlara yol açtığı ve merdiven çıkmak gibi basit hareketleri zorlaştırdığı bildirildi.

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Haftanın başındaki A takım antrenmanlarına katılamadı ve basınla görüşme görevlerini yardımcı antrenör Aaron Danks'e devretti.

Danks salı günü, "Şu anda onu yapmaya teşvik ettiğimiz en önemli şey, dinlenmesi ve ne kadar sürerse sürsün ihtiyaç duyduğu zamanı kendisine tanıması," dedi.

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Bayern Münih sağlık durumuna ilişkin netlik beklerken endişeler artıyor

Kompany, rahatsızlığına rağmen çarşamba günü Allianz Arena'da Arsenal'e karşı oynanan Avrupa maçında saha kenarındaki görevine döndü.

Cuma günü acilen hastaneye nakledilmesinin kesin nedenleri ve Kompany'nin mevcut durumu henüz doğrulanmadı.

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Bayern Münih, teknik direktörünün iyileşme sürecini takip ederken yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor.