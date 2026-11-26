Vincent Kompany, Bayern Münih'in çarşamba gecesi Lille karşısında sezonun ilk yenilgisini almasının ardından paniğe kapılmadı. Belçikalı teknik direktör, takımının Fransa'da öne geçmesine rağmen mağlup olması ve Avrupa'daki durumunun tehlikeye girmesine karşın iddialı konuştu.

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Fransa'da ilk yarıdaki üstünlük galibiyete yetmedi

Bundesliga şampiyonu, 5. hafta maçında Dayot Upamecano'nun devre arasından önce attığı golle galibiyete emin adımlarla ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak Ligue 1 ekibi, ikinci yarıda Ayase Ueda'nın golü ve Aleksandar Pavlovic'in kendi kalesine attığı golle maçı çevirerek evinde dar farkla kazandı.

Kompany ve Laimer ikinci yarıdaki düşüşten yakındı

Son düdüğün ardından DAZN'a konuşan Kompany, Bayern Münih'in devre arasından sonra belirgin biçimde gerilediğini kabul etti ancak aşırı tepki vermedi.

“Hiçbir şeyi olduğundan iyi göstermeye çalışmıyorum ama Şampiyonlar Ligi'nin kaderi bugün burada belirlenmiyor,” diyen Bayern Münih teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk yarı tam da hayal ettiğimiz gibiydi, genel olarak çok iyiydi. İkinci yarıda ise bir türlü ritmimizi bulamadık. Bu futbolun bir parçası, son dakikaya kadar kendi oyununuzu oynamalısınız.”

Konrad Laimer de takımın azalan temposundan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek Avrupa'daki rakiplerin performanstaki her düşüşü cezalandırdığı uyarısında bulundu.

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“Agresiftik ve enerjimiz yüksekti, ancak ikinci yarıda bunu biraz kaybettik,” diyen savunma oyuncusu, şöyle devam etti: “Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olan en yüksek seviyenize ulaşamazsanız eliniz boş dönersiniz. Şimdi hızla toparlanmalıyız çünkü cumartesi yeniden sahaya çıkacağız.”

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Yenilgiye rağmen ilk sekiz umudu sürüyor

Bu yenilgiyle Bayern Münih, lig aşaması tablosunda 15. sırada kaldı. Buna rağmen ilk sekizle arasında yalnızca iki puan var. Geçen sezon yarı finalde, turnuvayı daha sonra kazanan PSG'ye toplamda 6-5 yenilen Alman devi, hâlâ durumu tersine çevirebilir.

Kompany, sezonun ilk yenilgisinin ardından takımının gösterdiği çabayı savundu ve birlik çağrısı yaptı.

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Belçikalı teknik direktör, “Enerjimiz konusunda takımı suçlayamam,” dedi. “Şimdi şansımızı yaratmak için mücadele etmeli, kenetlenmeli, savaşmalı ve bu mücadeleden biraz keyif almalıyız.”

Hamburg'da önemli bir lig sınavı bekliyor

Bayern Münih'in odağı hızla Bundesliga'ya dönecek. Cumartesi günü Hamburg'a konuk olacak takım, galibiyetin kendisini yeniden liderliğe taşıyacağını biliyor. Şu anda iki puan farkla lider olan Borussia Dortmund ise pazar günü Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

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Bayern Münih'in Avrupa'daki geleceği ise lig aşamasında kalan üç maça bağlı: Slavia Prag ve Real Betis'i evinde ağırlayacak, Manchester United'a ise konuk olacak.