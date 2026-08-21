Vincent Kompany, 16 yaşında ilk maçına çıkmasına yardımcı olmuştu! Bayern Münih, üst düzey yeteneğiyle sözleşme uzatımını duyurdu

Bunu Alman rekortmen cuma günü duyurdu. Kulüp, sözleşmenin süresine ilişkin net bir bilgi vermedi. Bild gazetesine göre 17 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesi 2031'e kadar geçerli.

Kiala, 2024 yazında Hertha BSC'den Bayern kampüsüne transfer olmuş ve geçen yılın aralık ayında 1. FC Heidenheim karşısında alınan 4-0'lık galibiyette 16 yaşında Teknik Direktör Vincent Kompany yönetiminde profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıkmıştı.

Basın açıklamasında Sportif Direktör Christoph Freund'un şu sözlerine yer verildi: "Cassiano'ya çok güveniyoruz ve onu istikrarlı şekilde A takıma yaklaştırmak istiyoruz. Bayern profesyonellerinin tarihindeki en genç ikinci oyuncu olarak ilk maçına çıktı, Almanya U17 Milli Takımı'nda kaptan olarak sorumluluk aldı ve FC Bayern'de kendi yolunu çizmek için gereken her şeye sahip. Geçen sezon sakatlık şanssızlığı yaşadı, şimdi ise onunla birlikte atacağımız sonraki adımlar için heyecanlıyız."

Cassiano Kiala'yı yıldız menajer Jorge Mendes temsil ediyor

Stoper, çok büyük bir yetenek olarak görülüyor. Gelen bilgilere göre kendisine kalıcı olarak profesyonel takıma yükselme şansı şimdiden tanınıyor. Görüşmeler daha önce oldukça çetin geçmişti. Çok sayıda üst düzey kulübün Kiala'yı kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, babasının da FC Chelsea ve Manchester City yetkilileriyle bir araya geldiği iddia edildi. Oyuncuyu yıldız menajer Jorge Mendes'in ajansı Gestifute temsil ediyor.

Öte yandan genç milli oyuncu, şubat ayında yaşadığı sindesmoz bağ yırtığını çoktan atlattı. Hazırlık döneminde Kiala yeniden profesyonel takım kadrosunun bir parçasıydı ve son olarak 1. FC Heidenheim ile oynanan hazırlık maçında da sahaya çıktı.