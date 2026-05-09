22 kez Hollanda milli takımında forma giyen oyuncu, yüksek bedelli bir transfer gerçekleştirebilir: "Görüşmeler devam ediyor"

Vincent Janssen'in gelecek sezon hangi takımda oynayacağı henüz belli değil. 31 yaşındaki forvet, Royal Antwerp FC ile sona eren sözleşmesini uzatabilir, ancak ABD ve Orta Doğu'daki kulüplerin de ilgisini çekiyor. Gazet van Antwerpen gazetesi bu haberi verdi.

Antwerp, Janssen ile devam etmek istiyor. Forvetin bu yaz sona eren bir sözleşmesi var ve Belçika kulübü açısından bu sözleşme iki yıl uzatılacak.

Janssen de bunu isterse, çok daha düşük bir maaşla yetinmek zorunda kalacak. Şu anda primler hariç yıllık brüt yaklaşık üç milyon euro kazanıyor. Ancak Antwerp, günümüzde böyle bir maaşı karşılayamaz durumda.

Bu nedenle Janssen için bir başka seçenek de bedelsiz transfer olmak. Söylentilere göre, ABD ve Suudi Arabistan'daki kulüplerle temaslar sürüyor. Hangi kulüpler olduğu ise açıklanmıyor.

Teknik direktör Joseph Oosting'e göre Janssen, Belçika'da daha uzun süre kalmayı istiyor. "Hâlâ kalmaya açık."

"Ancak bu bir arz ve talep meselesi. Marc (Overmars, ed.) ile bu konuyu konuşuyorum, çünkü Vincent'ın gol atabilen bir forvet olduğunu ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum," diye ekliyor Oosting.

Antwerp, Janssen'i 2022'de Meksika'nın CF Monterrey kulübünden transfer etmişti. O zamandan bu yana, Hollanda milli takımında 22 kez forma giyen oyuncu, Belçika kulübü için 170 maça çıktı. Bu maçlarda 64 gol attı ve 27 asist yaptı. 2023'te Janssen, Antwerp ile lig şampiyonluğunu ve Belçika Kupası'nı kazandı.