Vincent Aboubakar, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek

Annesinin vefatı üzerine ülkesine gidecek olan Kamerunlu golcü, takımının Sivasspor ve Kayserispor maçlarında yer alamayacak.

Annesinin cenaze törenine katılmak için 28 Aralık Pazartesi günü ülkesi Kamerun'a gidecek Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, ve maçlarında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Pazartesi günü ülkesine gidecek Aboubakar, annesinin 3 Ocak Pazar günü düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Aboubakar, 4 Ocak Pazartesi günü ise İstanbul'a dönecek.

Aboubakar, Beşiktaş'ın 15. haftada sahasında Sivasspor ve 16. haftada deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçlarda takımındaki yerini alamayacak.