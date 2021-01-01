Vincent Aboubakar: Sergen Yalçın gibi efsane olmak istiyorum

Beşiktaş'ın Kara Boğa'sı Aboubakar, kulüp tarihinde Sergen Yalçın gibi bir iz bırakarak unutulmaz olmak istiyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar siyah-beyaz tarih sayfalarına adını yazdırmak istiyor.

Aboubakar bu sezon performansıyla takımını sırtlıyor. 29 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de şimdiye kadar 15 gol, 5 asist kaydetti ve Hataysporlu Aaron Boupendza'nın ardından gol krallığında ikinci sırada oturuyor.

Kamerunlu golcü Beşiktaş Dergisi'ne yaptığı açıklamalarda bu sezonki başarılı grafiklerinde Sergen Yalçın'ın önemine dikkat çekti.

Vincent Aboubakar ne dedi?

Beşiktaşlıların Kara Boğa'sı Sergen Yalçın geleneğinin devam etmesi gerektiğini söylüyor.

"Sergen Yalçın'ı futbolcuyken izlememiştim ve çok fazla tanımıyordum ama güzel bir gelenek başlatıyor"

"Beşiktaş'ta oynamış, ismini bırakmış ve şu an da teknik direktörlük yapıyor. Bu geleneğin devam etmesi lazım. Sergen Yalçın gibi arkanızda iyi bir isim bırakıp, efsane olmak ve saygı kazanmak önemli"

Vincent Aboubakar takım arkadaşı Necip Uysal'ın da hakkını veriyor.

"Oyuncuların ne kadar katkı vermek istedikleri çok önemli. Bu hislerimizi, kazanmayı ne kadar istediğimizi kontrol edebilirsek fark yaratabiliriz.

"Necip Uysal gibi karakterli oyuncular her zaman çok önemlidir. Çok özel bir futbolcu. Allah onu korumaya devam etsin"

Vincent Aboubakar'ın performansı

Beşiktaş yönetimi, tekrar siyah-beyazlı formayı giymeyi çok isteyen Aboubakar'a yazın golcü listesinin son sırasında yer vermişti.

Ancak Kamerunlu golcü performansıyla zirve yolunda Beşiktaş'a oldukça katkıda bulundu. Süper Lig'de 15 gol, 5 asist kaydetti.

15 gole ulaşan Vincent Aboubakar, kariyerinde sadece bir sezonda daha fazla lig golü kaydetti.

2013-2014 sezonunda Fransa Ligue 1'de Lorient formasıyla 16 kez ağları sarsan yıldız oyuncu, iki gol daha atması halinde lig istatistiklerinde kariyerinin zirvesine ulaşacak.

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