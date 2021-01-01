Vincent Aboubakar Beşiktaş'ın son iki maçında oynayacak mı? En yetkili isim açıkladı

Şampiyonluk yarışında son iki maça lider giren Beşiktaş'ta gözler bu maçlarda forma giyip giymeyeceği merakla beklenen Vincent Aboubakar'da.

Beşiktaş'ın bu sezonki liderliğinde büyük rol oynayan yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar'ın son haftalardaki yokluğu siyah-beyazlı takımı olumsuz etkilerken, Kamerunlu yıldızın önümüzdeki iki maçın en azından birinde forma giymesi için seferberlik ilan eden Beşiktaş sağlık ekibi, yoğun bir mesai harcıyor.

Öte yandan geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Porto tarafından serbest bırakılmasının ardından Beşiktaş'a imza atan ve ligde 26 maçta attığı 15 gol ile siyah-beyazlı takımın şampiyonluk yürüyüşünde başrolü oynayan Aboubakar'ın son maçlarda forma giymemesi çeşitli spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Sözleşme anlaşmazlığı iddiası

Beşiktaş'ın eski genel menajeri Sinan Engin, Aboubakar'ın sözleşmesinde belli bir maç sayısına ulaşması halinde otomatik olarak uzayacak kontratındaki ücretinin mevcut sözleşmesine göre oldukça yüksek olduğunu ve Beşiktaş'ın oyuncusunu bu yüzden kullanamadığını öne sürdü. Asbaşkan Emre Kocadağ ise söylentileri yalanladı.

Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Aboubakar'ın yaşadığı sakatlık problemini henüz aşamadığını ve sağlık ekibinin de golcü oyuncuya oynamaması yönünde telkinde bulunduğunun altını çizen Kocadağ, Aboubakar'ın son maçlara forma giymemesinin kontratıyla veya başka bir nedenle ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise son iki maça girilirken planlarını Aboubakar'ın bu maçlara yetişememesi ihtimaline göre yapıyor. N'Koudou'nun Karagümrük maçında forma giyme ihtimali olduğunu belirten Yalçın, sakatlığı bulunan diğer oyuncuların ise sezon sonuna kadar oynamasının zor olduğunu söylemişti.

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