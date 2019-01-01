Vincent Aboubakar: Beşiktaş Başkanı'nın tavırlarından hoşlanmadım

Yaz transfer döneminde yeniden siyah beyazlı formayı giymesi gündeme gelen Vincent Aboubakar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş formasını terleten ve yaz transfer döneminde yeniden 'dan kiralanması gündeme gelen Vincent Aboubakar, bu transferle ilgli ilk kez konuştu.

CamFoot'a açıklamalarda bulunan Aboubakar, "Bu yaz Beşiktaş'a transferim gündeme geldi. Başkanın bana karşı olan tavırlarından hoşlanmadım. Sağlık durumumla ilgili yalan söyledi. Ancak işin doğrusu Beşiktaş'ın ekonomik sıkıntıları vardı ve maaşları ödeyemiyorlardı." dedi.

Porto'dan ayrılmayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya da cevap veren Aboubakar, "Ömrümü Porto'da geçirmeyi düşünmüyorum. Tabii ki buradan ayrılacağım" şeklinde konuştu.