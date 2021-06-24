Andre Villas-Boas, Ronaldo ve Mbappe'nin gelecekleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bild’e röportaj veren Villas-Boas, transfer döneminden neler beklediğini ve Mbappe ile Ronaldo’nun geleceklerine dair neler düşündüğünü açıkladı. Ayrıca Portekizli teknik adam, Ronaldo'yu Juventus'ta daha büyük bir meydan okumanın beklediğini dile getirdi.

Neler söylendi?

Şubat ayında Marsilya’daki görevinden ayrılan Portekizli teknik adam, Mbappe ve Neymar’a dair şu ifadeleri kullandı: “Mbappe er ya da geç Real Madrid formasını giyecektir. Neymar ve Mbappe Ligue 1’i şampiyon tamamlayamadılar, dolayısıyla PSG’nin bu ikili için doğru adres olmadığını düşünüyorum.”

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Mbappe’nin de takımdan ayrılmak istediği PSG yetkililerine bildirdiği ifade edilmişti. Fransız yıldızın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Villas-Boas; adı PSG, Real Madrid ve Manchester United’la anılan Ronaldo’nun ise Juventus’ta kalması gerektiğini ve oyuncuya da bu yönde tavsiye verdiğini dile getirdi:

“Juventus yeni sezonda Massmiliano Allegri ile çalışacak. Allegri, kulübe birçok başarı kazandırmış bir isim ve orada gerçekten çok saygı görüyor. Dolayısıyla Ronaldo’ya Juventus’ta devam etmesi gerektiğini söyledim. PSG gibi bir kulübe gitmekten ziyade, Juventus’ta kalmak Ronaldo için daha büyük bir meydan okuma olacaktır.”

Ayrıca Villas-Boas, bu transfer döneminde takımların büyük paralar harcayabilecek durumda olmadığını dile getirdi: “Pandemi döneminden önce büyük kulüpler 100 milyon euro gibi ücretleri rahatlıkla ödeyebiliyorlardı. Ancak pandemi sürecinde işler değişti ve kulüpler daha büyük ekonomik sorumluluklara sahip oldular.”

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