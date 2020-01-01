Villas-Boas, Premier Lig kapılarını kapattı: Geri dönmeyeceğim

Chelsea ve Tottenham'ın eski teknik direktörü, yeniden İngiltere Premier Lig'de çalışmayı düşünmediğini söyledi.

2011-12 sezonunda , 2012-13 sezonunda ise 'da teknik direktörlük görevini yürüten Andre Villas-Boas, oynattığı futbol tarzının Premier Lig'e uymadığı gerekçesiyle bir kez daha İngiltere'de çalıştırmak istemiyor.

Kariyerini ekiplerinden 'da sürdüren Villas-Boas, ülkesinin radyo kanallarından Radio Renascenca 'ya yaptığı açıklamada "İngiltere'ye geri dönmeyeceğim. En iyi oyunculara yatırım yapıldığı ve en iyi takımların bulunduğu bir lig ama ben oradaki oyun yapısından farklı bir tarz benimsiyorum. Bu da İngiltere'ye uymuyor" ifadelerini kullandı.

'daki ilk tam sezon menajerlik deneyiminde ekibiyle lig, kupa ve UEFA 'ni kazanan Andre Villas-Boas, 2011 yılının Temmuz ayında Chelsea'nin başına geçmişti.

Daha fazla takım

Mavilerin başında 40 maça çıkan Portekizli teknik adam aldığı 10. yenilginin ardından 2012 yılının Mart ayında takımdan kovulmuştu. O sezon ligi altıncı sırada bitiren Chelsea ise geçici teknik direktör Roberto Di Matteo'nun yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başarmıştı.

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Villas-Boas'ın Premier Lig'deki Tottenham serüveni de hayal kırıklığı ile sonuçlandığı. 2012-13 sezonunu 'ın 1 puan gerisinde beşinci sırada tamamlayan Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alamamıştı. Bir sonraki sezon ise konuk ettiği 'a 5-0 mağlup olan Tottenham'da yönetim, Aralık ayında Portekizli teknik adamın görevine son vermiş ve yerine Tim Sherwood'u getirmişti.

Villas-Boas, 'da ve Çin'de Shanghai SIPG takımlarını yönettikten sonra geçtiğimiz yaz ayında Marsilya'nın başına geçmişti.

Villas-Boas'ın yönetimindeki Marsilya, 28 maçta topladığı 56 puanla lider PSG'nin 12 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.