Villarreal Teknik Direktörü Inigo Perez, bu pazar Katalonya’nın başkentine yapacakları zorlu ziyaret öncesinde Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ı “olağanüstü” bir yetenek olarak nitelendirdi. Sarı Denizaltı’nın teknik direktörü, La Liga lideriyle karşılaşmanın büyük bir sınav olduğunu kabul etti ancak maçın takımı için ivme kazanma yolunda önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

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Lamine Yamal tehdidini durdurmak

Perez, Yamal’dan övgüyle söz ederek kanat oyuncusunu sahada “olağanüstü ve fark yaratan” bir isim olarak tanımladı. Villarreal lig lideriyle karşılaşmaya hazırlanırken Perez, genç oyuncunun her geçen ay oyununu geliştirmeye devam ettiğine dikkat çekti. Teknik direktör, Yamal’ın oyununa sürekli yeni özellikler kattığını ve daha önce bulunmadığı pozisyonlara girdiğini belirterek bunun rakip savunmacılar için onu giderek daha öngörülemez bir tehdit hâline getirdiğini söyledi.

Yamal’ın bireysel becerilerine rağmen Perez, takımının yalnızca tek bir oyuncuya odaklanamayacağında ısrarcı. Barcelona seviyesinde bir takımı durdurmanın kolektif çaba gerektirdiğini vurgulayan Perez, özellikle beklerinin rakibe tepki vermekle yetinmeyip inisiyatif almasını istedi. Mundo Deportivo’nun aktardığına göre Perez, “Üstün yetenekli, maçın seyrini değiştirebilen bir oyuncu olduğu açık. Ona karşı birkaç maç oynadıktan sonra, oyununu uyarladığını ve yeni özellikler eklediğini görüyoruz. Daha önce oynamadığı pozisyonlarda oynayabiliyor” dedi.

Teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: “Yalnızca ona bakmamız gerektiğini düşünmüyorum. Sol beklerimiz açısından, ona karşı daha da sert hücum etmemiz gerektiğini biliyoruz ve bu, mükemmel bir savunma yapmayı gerektirecek. Kazanmak istiyorsanız ilk adım savunma yapmak, ikinci adım ise daha da sert hücum etmektir.”

Camp Nou’daki taktik yaklaşım

Perez, Hansi Flick’in takımına karşı geride savunma yapmanın felaketle sonuçlanacağını açıkça belirtti. Barcelona’nın Villarreal kalesine yaklaştıkça daha tehlikeli hâle geldiğini, özellikle de bu sezonki yüksek gol ortalaması düşünüldüğünde bunun önemli olduğunu savundu. Navarralı teknik direktör, bu tehdide karşı takımının savunma çizgisini ileride kurmasını ve etkili bitiricilere karşı böyle bir stratejinin taşıdığı risklere rağmen oyunu mümkün olduğunca kendi ceza sahasından uzak tutmasını istiyor.

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Perez, “Attıkları gol sayısı ve üst düzey oyuncularının sayısı düşünüldüğünde, kalemizden ne kadar uzakta olurlarsa o kadar iyi. Geçişlerde hızlı olduklarını da biliyoruz. Camp Nou’da bu takıma karşı kendi ceza sahamızda kalmanın rahat olmayacağını biliyoruz. Onlara zarar verebilmek için ileride konumlanmalıyız” dedi.

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Sarı Denizaltı için kritik dönem

Lig sezonuna biraz istikrarsız bir başlangıç yapan Villarreal’in teknik direktörü, yaklaşan maç serisini sezonları açısından belirleyici bir dönem olarak görüyor. Farklı kulvarlarda maçlar sıklaşırken Perez, önümüzdeki birkaç haftanın kadrosunun enerji düzeyi ve genel potansiyeli hakkında net bir fikir vereceğine inanıyor. Ligin uzun bir maraton olduğunu vurgulasa da bu bir aylık dönemde alınacak sonuçların yılın geri kalanındaki gidişatlarını önemli ölçüde etkileyeceğini kabul etti.

Teknik direktör, “Her zaman içinde bulunduğumuz ana öncelik vermeli ve daha ötesine bakmamalıyız. Ancak şu anda farklı kulvarlarda, kısa aralıklarla maçlar oynadığımız bu süreç, enerji düzeyimizi ve nasıl hissettiğimizi görmek açısından gerçekten kritik. Bu dört maçta nasıl geliştiğimizi ve hangi sonuçları aldığımızı görmek önemli. İyi gitse de pek iyi gitmese de lig bir maraton. Ama evet, bu ay yaşanacaklar bize yardımcı olacak” dedi.

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La Liga’da istikrar arayışı

Bu yeni projenin başında geçirdiği ayları değerlendiren Perez, takımının puan tablosunda yükselmek için geliştirmesi gereken alanlar konusunda açık konuştu. İki temel sorun belirledi: Hücumun son bölümünde yakalanan fırsatların gole çevrilememesi ve iç saha maçlarında, La Ceramica’da üstünlük kurulamaması. Takımının, ligde şu an bulunduğu yerden çok daha iyi bir konumda olmasını sağlayacak kadar net fırsat ürettiğine inanıyor.

Perez sözlerini şöyle tamamladı: “Birkaç aydır birlikteyiz ve nerede olduğumuzu anlamanın en iyi yolu durumu açıkça görmek. İki belirgin şey görüyorum. İlki, çok net gol fırsatları yaratıyoruz ama bunları değerlendiremedik. Atsaydık farklı bir konumda olurduk. Diğeri ise bugün La Ceramica’da oynarken o istikrara ya da canlılığa sahip değiliz.”