2026/27 sezonu için Villarreal - Real Betis bileti satın almak istiyorsanız, biletleri ve paketleri güvence altına almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Villarreal, 13 Eylül 2026 Pazar günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

Villarreal - Real Betis LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal, Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Real Betis ile karşılaşacak.

La Liga - Hafta 5 14 Eyl 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Villarreal - Real Betis LaLiga bileti nasıl alınır?

Estadio de la Cerámica'daki Villarreal - Real Betis maçına bilet almak için şu standart adımları izleyin:

Resmi kulüp internet sitesi: En güvenli ve en doğrudan yöntem, Villarreal CF'nin resmi bilet portalıdır. Genel satış biletleri genellikle maç tarihinden 1 ila 2 hafta önce satışa çıkar.

Stadyum gişesi: Uygunluk durumuna bağlı olarak biletleri Estadio de la Cerámica gişesinden veya Vila-real'deki resmi kulüp mağazalarından şahsen satın alabilirsiniz.

Ağırlama ve VIP paketleri: Premium maç günü seçenekleri ve VIP koltuklar, doğrudan Villarreal'in resmi deneyim portalı üzerinden rezerve edilebilir.

İkincil pazar yerleri: Genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları alternatif bir seçenek haline gelebilir.

Villarreal - Real Betis LaLiga biletleri ne kadar?

Villarreal - Real Betis maçının bilet fiyatları kategoriye ve satın alma kanalına göre değişir:

Resmi liste fiyatındaki biletler: Villarreal'in resmi gişesi üzerinden doğrudan satın alınan standart genel giriş biletleri, genel oturma kategorilerinde (örneğin Fondo ve Gol tribünlerinden Tribuna 'ya kadar) €30 ile €80 arasında değişir.

VIP ve ağırlama: Premium maç günü seçenekleri ve lounge erişimi €150+ seviyesinden başlar.

İkincil yeniden satış pazar yerleri: İkincil bilet platformlarında (StubHub gibi) fiyatlar, temel giriş için genellikle €50 ile €85 civarında başlar ve uygunluk ile talebe bağlı olarak merkezi iyi görüş noktaları için €140+ seviyesine çıkabilir.

Villarreal - Real Betis LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal - Real Betis form durumu

Villarreal'in son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi çıktı. Takımın son resmi sonucu, 23 Ağustos'ta LaLiga'da Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalması oldu; bunun öncesinde açılış gününde Racing Santander ile 2-2 berabere kalmıştı. Hazırlık döneminde Galatasaray'ı 2-1, Levante'yi 1-0 yendi, ancak Lens'e 3-1 kaybetti. Villarreal bu beş maçta sekiz gol atarken yedi gol yedi.

Real Betis daha güçlü bir son dönem ivmesiyle geliyor. Son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşması, 21 Ağustos'ta Real Sociedad'a karşı alınan 1-0'lık LaLiga galibiyetiydi. Ayrıca hazırlık döneminde Arsenal'i 3-1 ve Almeria'yı 1-0 yendi, AFC Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı ve Inter'e 1-0 kaybetti. Betis bu beş maçta beş gol atıp üç gol yedi.

Villarreal - Real Betis: Son karşılıklı maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 17 Ocak 2026'da LaLiga'da oynandı; Real Betis, Villarreal'i ağırladı ve maçı 2-0 kazandı. Ondan önce kulüpler, Ekim 2025'te Estadio de la Ceramica'da 2-2 berabere kaldı. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Villarreal'in üç galibiyetine karşılık Betis'in bir galibiyeti bulunuyor ve bir maç da berabere bitti, ancak en son karşılaşmayı kazanan taraf Betis oldu. Takımlar ayrıca Nisan 2025'te Sevilla'da Villarreal'in 1-2'lik galibiyetini ve Aralık 2024'te Villarreal'in 1-2'lik bir başka zaferini üretti.